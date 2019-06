La pénalité de Vettel au GP du Canada annulée? Ferrari convoquée ce vendredi au Paul-Ricard

Une sanction qui avait provoqué la colère de l'écurie italienne et du quadruple champion du monde qui avait franchi la ligne en premier.



Mais les récriminations de Ferrari ont été entendues. Les commissaires du GP du Canada ont décidé d'entendre le pilote allemand et son écurie ce vendredi après-midi au circuit Paul-Ricard.



Si celle-ci venait à être fructueuse, la décision pourrait être revue et déboucher au final sur la victoire de Vettel.