La Magie du Grand Prix de Monaco Historique diffusée ce dimanche gratuitement

La 12e édition ayant été annulée en raison de la pandémie de Covid-19, le circuit monégasque restera silencieux…



Mais l’Automobile Club de Monaco propose à la communauté du sport automobile de profiter, ce dimanche, d’images de Formule 1 d’époque et de leurs sons magiques, accompagnés d’entretiens de pilotes de renom ayant participé à l’événement depuis sa création en 1997, dans un film documentaire inédit intitulé La Magie du Grand Prix de Monaco Historique.

L’Automobile Club de Monaco dédie ce programme de 23 minutes "à l’ensemble des personnes impliquées dans la réalisation de cette manifestation internationale unique et exceptionnelle".



Programme des diffusions ce dimanche : site internet et réseaux sociaux de l’ACM à 14 h 00 / Monaco Info à 14 h 30 et 16 h 30 / Azur TV à 19 h 30.