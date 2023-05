L’écurie Red Bull passera-t-elle la troisième au palmarès du Grand Prix de Monaco?

Le cap est fixé, droit devant. Tours de chauffe ce vendredi, chasse à la sacro-sainte pole samedi, bataille du rail dimanche... Voici venue l’heure de négocier un virage à nul autre pareil. Entre ciel et mer. Sur un fil et sans filet. Place au Grand Prix de Monaco. Le 80e rugissant, s’il vous plaît!

N’en déplaise à Miami et Las Vegas, les nouvelles stars du calendrier estampillé F1, le combat de rue monégasque demeure le must de la saison. Un pan d’histoire siégeant avec les 24 Heures du Mans et des 500 Miles d’Indianapolis à la table des monuments du sport automobile. La course que tout cador de la catégorie reine normalement constitué veut remporter. Car un triomphe ici pèse aussi lourd qu’un titre suprême dans l’imaginaire collectif.

Depuis ses premiers tours il y a près d’un siècle, le manège enchanté de la Principauté a accouché de maints coups d’éclat. Et de quelques coups de théâtre mémorables, également. Olivier Panis, l’ultime héros français au pied du Rocher (1996), en sait quelque chose.

Quelqu’un parviendra-t-il à étoffer la liste des vainqueurs improbables ce dimanche au bout de la 78e et dernière boucle en apnée? Sur la ligne de départ, les prétendants à l’exploit se bousculent. Combien? Pas moins de dix-huit! Deux têtes couronnées: Lewis Hamilton et Fernando Alonso. Un enfant du pays maudit dans son jardin extraordinaire: Charles Leclerc. Et les autres... Tous ceux qui ne cravachent pas une Red Bull, en somme.

Non content d’avoir brisé il y a deux ans l’hégémonie Mercedes en vigueur depuis l’instauration du moteur V6 turbo-hybride (2014), le team autrichien est redevenu le rouleau compresseur qui avait permis à Sebastian Vettel de régner sans partage quatre saisons durant (2010-2013). Une machine à gagner hachant menu la concurrence comme chair à pâté.

Un bref regard sur les résultats des épisodes précédents, de Bahreïn à Miami via Djeddah, Melbourne et Bakou, suffit pour choper le vertige. Cinq étapes, cinq victoires, quatre doublés, quatre pole positions... et 224 points au compteur. Rien que ça!

Pour l’instant, seuls Hamilton, monté sur la deuxième marche de la "boîte" en Australie, et Leclerc, éblouissant poleman du GP d’Azerbaïdjan, ont réussi à grappiller une miette.

Tout simplement diabolique en cadence course, la RB19, énième joyau de technologie ciselé par le génial ingénieur Adrian Newey, n’en finit plus de martyriser ses rivales. De les ridiculiser en les dépassant comme dans un jeu vidéo dès que son DRS est enclenché.

"Ils roulent sur une autre planète", balance Charles de Monaco chaque week-end, quand on lui demande de commenter les performances de Max Verstappen et Sergio Pérez. Pourquoi en irait-il autrement sur le mythique tourniquet où le champion néerlandais a trouvé le chemin du succès en 2021, imité par son équipier mexicain l’an passé? Parce que Monaco, peut-être... Qui sait si le ciel annoncé capricieux ne va pas mettre son grain de sel, brouiller les cartes? De quoi détrôner le "Red Bulldozer"?

En attendant, "Super Max", le N°1 qui vient de réussir une magistrale démonstration de force du côté de Miami, entrera en piste ce vendredi après-midi avec 14 longueurs d’avance sur "Checo", son unique challenger. Et des années-lumière sur le reste du monde, déjà.

Faites vos jeux...