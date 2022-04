L’écurie monégasque Venturi Racing s’associe avec Maserati pour les prochaines saisons de Formule E

C’est en Italie, juste avant l’E-Prix de Rome, 3e étape de la saison 8 de Formule E programmée ce week-end, que Venturi Racing a tracé son horizon avec la nouvelle monoplace "Gen3" plus performante.

À partir de 2023, la structure battant pavillon monégasque, jusque-là associée à Mercedes, utilisera des groupes propulseurs Maserati.

Après Audi et BMW, Mercedes débranchera la prise en fin de saison. Dans un an, Maserati sera, elle, la première marque italienne à participer au championnat du monde de Formule E.

La monoplace "Gen3", dévoilée le 28 avril prochain au pied du Rocher en préambule de l’E-Prix de Monaco (30 avril), sera plus légère et plus puissante que l’actuelle "Gen2". Elle présentera une série d’innovations en termes de conception, de production et de technologie.

Avant l’E-Prix de Rome, l’équipe conduite par Susie Wolff et Jérôme d’Ambrosio mène les deux championnats du monde, équipes et pilotes. En 2021, Venturi Racing avait accumulé deux victoires, cinq podiums et le titre de vice-champion du monde pour l’Italo-Suisse Edoardo Mortara.

"Ce partenariat avec Maserati marque le début d’un nouveau chapitre", commente Susie Wolff (P.-D.G. de Venturi Racing). "Après notre expérience réussie avec Mercedes, c’est la meilleure issue possible. Qu’une telle marque unisse sa destinée à la nôtre démontre que Venturi Racing est une écurie performante et viable, capable de se battre pour les décrocher des titres. Grâce à cet engagement, le team est désormais dans une excellente position pour négocier le virage de la « Gen3" à partir de 2023. »