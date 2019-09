"Je pense que c'est injuste": le Monégasque Charles Leclerc, termine 2e du GP de F1 de Singapour et blâme Ferrari

Sur la grille de départ, le Monégasque était pourtant en pole position, aux côtés du Britannique Lewis Hamilton (Mercedes). L'Allemand, lui, n'était que troisième, rang qu'il a conservé jusqu'à un arrêt aux stands décisif au dix-neuvième tour.

Premier des leaders à changer de pneus - suivant une consigne "de dernière minute" de la Scuderia, a-t-il expliqué -, Vettel n'a pas ménagé ses efforts en piste pour chiper la tête de la course à Leclerc sur ce coup stratégique.

Rentré un tour plus tard, le pilote de 21 ans est ressorti de la voie des stands derrière son aîné et n'a plus pu ensuite récupérer son bien sur un tracé, le circuit urbain de Marina Bay, sur lequel il est très difficile de dépasser.

Autre victime de cette stratégie, Hamilton est resté en piste aussi longtemps que possible pour tenter de conserver sa deuxième position, mais il a finalement perdu deux places en rentrant à son tour aux stands.

Quatrième à l'arrivée, le quintuple champion du monde porte tout de même de 63 à 65 points son avance au classement des pilotes sur son dauphin et équipier finlandais Valtteri Bottas, 5e et prié par radio de ne pas mettre en péril son leader.

"Raisons d'y croire"