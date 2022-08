"Je n'étais pas au courant": au micro de Canal+, Charles Leclerc revient sur son classement après sa pénalité au Grand Prix de Belgique

En cruel manque de rythme avec ses gommes mediums, l’ambassadeur de la Principauté est resté loin de la course au podium. Il a coupé la ligne d’arrivée en 5e position mais est finalement classé sixième après avoir écopé d’une pénalité de 5 secondes pour vitesse excessive sur la voie des stands.

Alors que se profile droit devant le Grand Prix des Pays-Bas - dimanche prochain à Zandvoort -, Leclerc compte maintenant 98 points de retard sur Verstappen. Un gouffre!

A l'arrivée du Grand Prix de Belgique, Charles Leclerc s'est confié sur son classement au micro de Canal+: "Malheureusement, on n’a pas pu faire autrement pour mon premier arrêt. On avait un problème sur les freins, on s’est pris un tear-off. C’est tout simplement pas de chance, on était bien partis en plus. La course pouvait être belle de cette position-là, mais on a malheureusement tout perdu et dû repartir de tout derrière et faire deux relais très longs avec les médiums. À la fin on s’est arrêté pour faire le meilleur tour mais bon c’est surtout la première partie de la course qui nous a mis dans une mauvaise situation. [À propos de sa pénalité] On ne me l’a même pas dit. Je n’étais pas au courant."