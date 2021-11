"J’ai un moteur dans le ventre!": Henri Leconte remonte le temps sur la piste des 2 Tours d’Horloge au Castellet

Ils ont presque le même âge. Lui est né en 1963. Et elle en 64. Elle? La TVR Griffith 200 frappée du numéro 11 qui s’est élancée à l’assaut des 2 Tours d’Horloge depuis le 26e rang de la grille de départ, ce samedi après-midi au Castellet. Lui? Henri Leconte! Ami et coéquipier fidèle d’Eric Van de Vyver, l’organisateur de cette course de 24 heures dédiée aux VHC (Véhicules Historiques de Compétition) qui reprend vie dans son berceau varois après une longue coupure. Héros de l’inoubliable Coupe Davis conquise face aux Américains il y a pile trente ans à Lyon avec Guy Forget et le capitaine Yannick Noah, l’ancien tennisman accepte de faire un break avant la mise à feu pour évoquer une seconde passion qui ne date pas d’hier. Quand il parle d’auto, Leconte est bon. Jugez plutôt.

Henri, votre précédent passage sur la piste du circuit Paul Ricard, c’était quand?

Au siècle dernier! Ici, j’ai roulé plusieurs fois avant la réfection, jamais depuis. Les premiers tours d’essais libres, ça fait bizarre. Difficile de retrouver ses repères avec tous ces larges dégagements bariolés de part et d’autre. Hier (ce vendredi, ndlr) j’y suis allé mollo, pas à pas, notamment dans la courbe de Signes. Au volant de cette Anglaise propulsée par un moteur Ford V8 de 400 chevaux, mieux vaut être humble. Il faut exploiter pleinement son couple phénoménal. Être gentil, délicat. Surtout ne pas la brusquer. Parce que ça ne freine pas comme une Porsche. À haute vitesse, on peut vite partir dans le décor...

Quels souvenirs marquants gardez-vous du circuit des années 90?

Là-bas, juste à côté, sur la piste de glisse, j’ai appris à piloter la BMW du team Oreca avant de goûter pour la première fois la glace du Trophée Andros. Mon professeur s’appelait Yvan Muller. C’était en 1994. La même année, j’avais aussi eu la chance d’assister aux essais privés de l’écurie Williams F1. À l’invitation de Renault Sport, trois jours en immersion totale auprès d’Ayrton Senna et de Damon Hill, dans le bâtiment jouxtant la ligne droite du Mistral qui abritait alors les motoristes du Losange. Senna, c’était un personnage incroyable, mystique. Sa gentillesse, sa disponibilité m’ont frappé. Il prenait le temps d’expliquer. Et dès qu’il mettait le casque, on le voyait se métamorphoser. Il devenait un autre homme. Un pilote hors norme. Je m’en souviens comme si c’était hier. C’était trois mois avant le crash fatal à Imola.

Vous avez vu des Grands Prix de France au Castellet?

Ah oui. Le duel Prost-Senna me fascinait. Senna, c’était une idole pour moi, mais j’admirais aussi Prost, un champion fabuleux. J’ai suivi cette période-là de près. Dans les stands, chez McLaren, grâce à Mansour Ojjeh, un grand monsieur avec qui je m’entendais bien. Je pense avoir connu les meilleures années de la F1. Ici, en 1986 (victoire de Mansell devant Prost), on pouvait se balader à pied partout. Aujourd’hui, c’est différent. La F1 a changé comme bien d’autres sports. Comme le tennis. À Roland Garros, autrefois, les gens pouvaient rencontrer les joueurs. Maintenant, impossible! Tennismen, pilotes: ils vivent tous dans une bulle, avec dix personnes maxi autour d’eux.

Comment est née votre passion pour le sport automobile?

L’étincelle, elle s’est produite avec Jean-Pierre Fleur, dit "Pipo". Un motoriste très réputé qui était installé au bord du Rhône, côté Ardèche. Je l’ai rencontré au tout début de ma carrière, quand je disputais le tournoi de Valence dans le cadre du circuit Dunlop. C’est lui qui m’a initié au karting. À 18 ans, j’avais gagné une 104 ZS couleur bleu roi. Ma première voiture. Elle était partie illico chez un préparateur pour lui greffer un kit ZS2 optimisant ses performances. Vous voyez, j’ai mis très tôt le doigt dans l’engrenage. J’aime les autos, conduire, piloter. Ça fait quarante ans que j’ai un moteur dans le ventre!

Côté course aujourd’hui, vous vibrez autant que côté court hier?

Oui, c’est la même adrénaline, le même frisson. Une course, c’est un match. Un combat, quoi! Il faut se battre à fond, être ultra-concentré, faire des choix qui vont déterminer le résultat. Seule différence: on peut perdre la vie au volant, pas avec une raquette. Grâce à Dieu, je ne conduis pas comme je joue au tennis. Là, croyez-moi, je prends beaucoup moins de risques. Je suis plus calme, tranquille.

Qu’appréciez-vous particulièrement dans ce milieu des courses de véhicules historiques?

L’ambiance. La convivialité. Le partage. Discuter ensemble de la passion qui nous unit. En piste comme dans le paddock, c’est la quête du plaisir qui prime. On ne se prend pas la tête. On s’amuse avec des jouets de grands. Moi, j’ai fait la connaissance d’Eric (Van de Vyver) il y a une vingtaine d’années. Le courant est passé tout de suite. Premier départ au Mans, avec cette TVR, justement. Depuis, les courses s’enchaînent et c’est toujours le même bonheur. J’avais vraiment hâte de découvrir enfin les 2 Tours d’Horloge. Dommage de ne pas avoir débuté un peu plus tôt. On m’a beaucoup parlé des premières éditions au Castellet (de 1992 à 1998). C’était quelque chose, paraît-il!

Y a-t-il un rêve de pilote que vous aimeriez réaliser?

Chaque fois que j’éprouve du plaisir derrière un volant, ici, ailleurs, je réalise un rêve. Tenez, j’ai disputé le Rallye Monte-Carlo Historique à trois reprises. Parcourir ces épreuves spéciales mythiques à bord d’une Lancia Stratos ou d’une Berlinette Alpine, c’est un enchantement. Souvenirs indélébiles. Aujourd’hui, à 58 ans, je rêve tout simplement de prolonger cette trajectoire le plus longtemps possible. De préférence avec Eric. En 2021, on a disputé les 6 Heures de Magny-Cours et les 2 Tours d’Horloge. Je serai ravi si notre feuille de route 2022 comprend encore ces deux destinations. Et d’autres épreuves, pourquoi pas?

Au fait, après l’arrivée de ces 2 Tours d’Horloge, vous jetterez un œil sur la finale du Masters 1000 de Paris?

Oui, on va regarder. Sur la planète tennis, un sacré virage se profile droit devant. Parce qu’on est au crépuscule de l’ère des trois Fantastiques. Novak (Djokovic) tient encore son rang, certes. En revanche, pour Roger (Federer), à mon avis, c’est fini. Et ‘‘Rafa’’ (Nadal), personne ne sait ce qu’il va faire. Revenir ou pas? Dans quel état? Jusqu’à quand? Tous les regards sont donc braqués aujourd’hui sur leurs potentiels successeurs. Tsitsipas? Zverev? Medvedev? Thiem? Lesquels d’entre eux arriveront au sommet et tiendront la distance là-haut? Bien malin qui peut le prédire.