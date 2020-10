"J’ai fait le tour de la question". Le pilote monégasque Olivier Beretta raccroche le casque

Son absence sur la grille de départ des 24 Heures du Mans nous avait mis la puce à l’oreille, le mois dernier. Stop ou encore? La confirmation est finalement tombée sous la forme d’une story Instagram taille XXL compilant photos et vidéos souvenirs de sa trajectoire aussi longue que fructueuse.

"Eh oui, c’est fini!" Sitôt franchi le cap de la cinquantaine rugissante, Olivier Beretta s’est ainsi rangé des voitures de course. Sans le crier sur les toits. Une discrète sortie de piste que l’on ne pouvait pas passer sous silence.

Car le Monégasque, après une apparition furtive en Formule 1, à mi-chemin entre Louis Chiron et Charles Leclerc, a hissé haut les couleurs de sa chère Principauté dans le temple sarthois de l’endurance comme outre-Atlantique, à Daytona et Sebring, entre autres. Rencontre en marche arrière...

Le 23 février, au départ des 6 Heures d’Austin, la manche texane du championnat du monde d’endurance qui demeurera votre ultime course, la décision d’arrêter la compétition en 2020 est-elle prise?

Non, mais cette idée mûrit alors dans mon esprit depuis un certain temps. Depuis l’arrivée des24 Heures du Mans 2019, en fait. J’y réfléchissais très sérieusement. Et j’y ai pensé encore plus ensuite, durant le long tunnel du confinement. Jusqu’à trancher et mettre la flèche.

Pourquoi maintenant?

Parce que j’ai fait le tour de la question. Durant une vingtaine d’années, j’ai eu la chance de représenter différents constructeurs. Je partageais le volant avec des coéquipiers pros. On développait la voiture, on décrochait des victoires, des titres. Bifurquer vers la catégorie Pro-Am il y a trois ans, c’était un plan de fin de carrière. Mais ce n’était plus le même métier. Et le plaisir allait decrescendo, voilà.

"Mon métier, il devait être lié au sport auto"

A 50 ans, l’âge a-t-il pesé dans la balance?

Toucher du doigt le cap du demi-siècle, ça fait cogiter, oui. En jetant un œil dans le rétro, je me suis aperçu que j’avais parcouru un bon bout de chemin. J’ai goûté à la F1 et puis j’ai tracé mon sillon en endurance. Je ne me suis jamais fait mal. Maintenant, la motivation s’effiloche. Le Pro-Am, vous savez, c’est surtout de l’adaptation. Pas de la performance pure. Physiquement, on ne s’entraîne plus à bloc comme avant. On n’a plus les dents qui rayent le parquet. Je voulais avoir du temps libre, faire autre chose. Donc il fallait tourner la page.

Aucun regret en voyant les 24 Heures du Mans s’élancer sans vous le 19 septembre dernier?

Aucun. D’autant plus que j’ai zappé le départ... et presque toute la course. J’ai juste allumé la télé pour voir les résultats des Ferrari des copains à l’arrivée. Pas de regret, pas de manque.

Avec 23 participations, vous finissez donc à 10 longueurs du recordman Henri Pescarolo (33)...

Peu importe. Les records, les compteurs, sincèrement, je m’en tape. En sport auto, je n’avais que deux objectifs: vivre de ma passion et faire gagner les constructeurs dont je portais les couleurs. Deux cibles atteintes.

Votre premier contact avec le sport auto, naturellement, c’est le Grand Prix de Monaco?

Difficile de passer à côté quand on grandit dans un appartement surplombant le virage de Sainte-Dévote. Je me souviens d’avoir vu débouler la Tyrrell à six roues. Les Depailler, Scheckter, Peterson, Lauda, Hunt, Pironi, Arnoux, Prost... C’était beaucoup mieux que l’école. C’était une autre époque, une autre F1, plus risquée, moins robotisée, moins politisée.

Vous démarrez en karting à quel âge?

Je devais avoir 9 ans. Mon père courait en kart à haut niveau. Donc je voulais suivre ses traces. L’étincelle s’est produite dès mes premiers tours de roue. Tout de suite, j’ai voulu disputer une course. Alors direction Golfe Juan. Après, pas question de faire marche arrière.

Vous rêvez de F1, déjà?

Oui, mais c’est un rêve caché. Au début, je voulais surtout fuir cette école où j’allais en traînant les pieds comme avec des chaussures de ski. Je ne pouvais pas envisager un instant ma vie dans un bureau. Mon métier, il devait être lié au sport auto.

En 1990, le podium au Grand Prix de Monaco F3 constitue-t-il le premier temps fort de votre carrière?

Oui, ça reste un super souvenir. Même si je visais la victoire en partant en première ligne. On avait misé sur une piste sèche et ce fut le déluge. Mauvaise pioche ! Malgré des réglages pas vraiment adéquats, je finis sur la ‘‘boîte’’ (3e, ndlr) à la maison.

Quatre ans plus tard, après le passage en F3000 ponctué d’une victoire, vous cochez la case F1, mais l’aventure ne dure pas longtemps. Seulement dix Grands Prix enchaînés en moins de cinq mois: il a manqué quoi pour aller plus loin, plus haut?

Déjà, il faut dire qu’il y avait très peu de volants à saisir pour les jeunes pilotes à l’époque: une opportunité ou deux chaque année grand maximum!

Difficile de se faire une petite place entre les Senna, Schumacher, Berger, Alesi, Barrichello, Blundell, Brundle, Herbert et compagnie... Initialement, moi, je devais débuter chez Tyrrell. Fausse piste, mais la porte finit tout de même par s’ouvrir chez Larrousse, où on va devoir composer avec les moyens du bord. Il n’y avait déjà pas assez d’argent pour exploiter correctement une voiture. Alors la deuxième, vous imaginez... Humainement, la relation de travail était bonne avec toute l’équipe, avec Gérard Larrousse. Il manquait juste le nerf de la guerre, quoi! Pour ne pas sombrer en cours de saison, ils m’ont remplacé par un pilote porteur d’un complément de budget. Un va-tout insuffisant puisque l’écurie ne redémarrera pas en 1995. De mon côté, j’aurais pu tenter de rebondir chez Arrows. Mais réflexion faite, mieux valait changer de cap plutôt que de revivre la même galère.

"A Imola, on a vécu un week-end apocalyptique"

Expérience éphémère, donc. Qu’en retenez-vous?

Entre deux pannes, on a réussi à sauver les meubles ici et là. Quand l’auto tient la distance, je finis 8e à Monaco, 7e à Hockenheim, 9e à Budapest. A ce moment-là, il fallait s’inviter dans le top 6 pour grappiller au moins un point. J’avais cette cible dans le viseur lors de la 2e course, au Japon (le GP du Pacifique, à Aïda). Hélas, mes espoirs de 6e place se sont envolés. Alternateur en rade.

Le circuit d’Imola accueille à nouveau la F1 cette semaine. Quel souvenir gardez-vous de ce Grand Prix de Saint-Marin 1994 de sinistre mémoire?

Un souvenir atroce. Là-bas, on a vécu un week-end apocalyptique. Il n’y a pas de mot assez fort. Ratzenberger puis Senna: deux accidents mortels en deux jours. Sans oublier le crash effroyable de Barrichello, le vendredi. Je suis sorti au même endroit juste après lui. Un choc violent. J’avais ensuite passé deux nuits blanches, avec de violents maux de têtes cachés à l’équipe afin de ne pas risquer le feu rouge médical. Nouvelle frayeur le dimanche, au départ, où j’évite de justesse la Lotus de Pedro (Lamy) après son accrochage avec Lehto. Bref...

Finalement, la meilleure F1 que vous avez cravachée, c’est une Williams, non?

En effet, la FW 26 de 2004 propulsée par un moteur BMW V10. Je l’ai souvent pilotée pour développer les pneus Michelin. De vraies gommes de guerre. C’était la période du duel féroce contre Bridgestone. Budget illimité, monoplace fabuleuse, expérience inoubliable...

Votre trajectoire en endurance?

J’ai découvert un autre monde. Vu de loin, les gens pensent qu’il s’agit de courses de pépères. Mais quelle que soit la distance, 1.000 kilomètres, 12 ou 24 heures, on dispute de vrais sprints où chaque détail compte, où une petite poignée de secondes perdue lors d’un ravitaillement peut vous coûter la victoire. A l’époque de la Viper, et même de la Corvette, ça chauffait très fort dans l’habitacle. On poussait le physique à bout. J’ai également adoré cette discipline parce qu’elle met en avant l’esprit d’équipe. Vous savez, ce n’est jamais un équipage de deux ou trois pilotes qui gagne. Ce sont 100 ou 150 personnes.

Justement, peut-on dire que l’écurie varoise Oreca fut pour vous une seconde famille?

Nos chemins auraient pu se croiser plus tôt, en F3 ou en F3000. Projets non aboutis pour différentes raisons. Après la F1, j’ai appelé Hugues de Chaunac pour lui dire: "Je suis à pied, disponible. On pourrait enfin faire quelque chose ensemble, hein?" Je m’en souviens comme si c’était hier. C’était au moment où le projet Viper démarrait sur une feuille blanche. Le point de départ d’une histoire extraordinaire. Hugues, il restera à vie dans mon cœur et dans ma tête. Pas seulement parce qu’il a lancé ma carrière. Parce que c’est un personnage à part, un patron passionné pur et dur qui a fait d’Oreca une référence dans le monde de l’endurance.

Le secret de votre longévité, en deux ou trois mots?

Travail, détermination, honnêteté. Et j’en ajoute un quatrième: la réussite. Indispensable.

Et maintenant? Le reste de votre vie, hors piste, comment l’envisagez-vous?

En premier lieu, même sans course à l’horizon, je reste un pilote Ferrari pour le développement de leurs voitures extrêmes (XX Programme) et l’encadrement des activités "Corse Clienti". L’occasion de dégourdir les semelles assez souvent à bord de Formule 1 ex-Villeneuve, Prost, Mansell, Schumacher, Alonso, Massa et Räikkönen des années 80, 90 et 2000. Sacrées piqûres de rappel! Ensuite, je veux profiter pleinement de la vie en famille. Bateau, moto, karting... Et puis il y a des projets à l’étude. Des idées qui déboucheront peut-être tôt ou tard sur un come-back dans les paddocks avec une autre casquette.