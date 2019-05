Ils ont remplacé les "grid girls": le rôle des fan messengers confirmé cette année

Voilà un sujet qui en avait fait couler de l’encre. Qui avait affolé les pixels (et qui a été oublié aussi vite). Nous sommes début 2018 et Liberty Media, le nouveau grand patron de la F1, décide qu’il n’y aura plus de grid girls. Fini. Ciao. Plus de petites mesdemoiselles sur le bitume.

Il faut dire qu’en période de #balancetonporc et autre joyeusetés drainées par l’affaire Weinstein, l’entreprise américaine, qui fait dorénavant la pluie et le beau temps, suit une logique… tout américaine. C’est donc décidé, on n’utilise plus le corps de ces dames, aussi élégamment vêtues soient-elles, pour promouvoir à même leur peau l’horloger Tag Heuer et apporter quelques grammes de finesses dans ce monde de brutes.

Pas de panique

On en parle partout, de New York à Auckland, de Londres à Buenos Aires, et sur tous les terminaux numériques de la planète. Certains pilotes montent dans les tours, quitte à frôler la sortie de route. Mais la décision est prise.

C’était sans compter sur le pouvoir de persuasion des autorités automobiles locales en matière de bon goût.

Michel Boeri, président de l’Automobile Club de Monaco, confiait dans nos colonnes: "On n'a pas de vrais problèmes avec Liberty, si ce n'est cette histoire avec les “grid girls”. Ils ont d'ailleurs entendu nos arguments. Les filles seront là, sans pancarte. Elles sont jolies et les caméras continueront de faire des gros plans sur elles."