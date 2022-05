"Il y a eu beaucoup d’erreurs...": Charles Leclerc en colère après sa défaite au Grand Prix de Monaco

Une tragi-comédie, typiquement italienne: "Charlie et la fumisterie". Une blague de plus, pour la bande à Binotto, mais du genre qui ne font pas rire.

Enchaînement de pit-stops!

Ferrari lui a, en effet, demandé d’effectuer deux pit-stops pour changer ses gommes (intermédiaires, puis slicks durs), avec en prime, embouteillage dans le stand italien (Sainz)!!!

Une aubaine pour la concurrence et pour Perez, finalement vainqueur en Principauté.

Aussi a-t-on entendu Leclerc hurler sa mauvaise humeur dans le casque, lorsqu’il a compris qu’il venait de perdre sa première place, mais la FIA, diffuseur TV, a pris soin de couper les noms d’oiseaux en direct, remplacé par des bips...

Une fois le drapeau à damier franchi, au terme des 64 tours, Charles avait encore le cœur meurtri: "Je n’ai pas de mots... Je suis dégoûté. La saison est encore longue mais on n’a pas le droit de faire ça!"

Non, on n’a pas le droit de compromettre une victoire qui vous tend les bras et, à plus long terme, peut-être, un championnat.

Mais le team de Maranello n’en est plus à son coup d’essai. Et si les bavures répétées par la Scuderia en 2020 et 2021, paraissaient avoir été résolues depuis ce début de saison, Monaco a rappelé combien le management Ferrari en course, souffre souvent de la comparaison avec ceux de la concurrence.