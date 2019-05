"Il n’avait peur de rien": 25 ans après sa disparition, Ayrton Senna fait partie de notre patrimoine

Un homme qui, à lui seul, a remis Monaco sur la carte du monde pour les Brésiliens. "On connaissait tous Monaco par Grace, mais je pense qu’il a joué un rôle important notamment par le côté glamour des photos de lui dans les bateaux avec sa petite copine, admet Marcos. Et on était très à l’italienne, on parlait de Monte-Carle et on a commencé à utiliser le terme “Monaco” ".

Monaco où Senna avait élu domicile sans jamais laisser l’impression de tourner le dos à son pays. "Jamais, car c’était un vrai patriote qui mettait le Brésil à l’honneur."

Un pays qui, à sa mort, a respecté d’un seul homme trois jours de deuil national.

Aujourd’hui encore, les images du Tamburello réveillent des démons. Entre chair de poule et larme à l’œil, chacun se souvient du 1er mai 1994. Saddala était à Miami et "personne n’y croyait".

Pour Luciana, "c’était le jour de l’anniversaire de ma mère, la fête s’est arrêtée". Marcos, lui, était à Lisbonne. Et les mots du commentateur brésilien résonnent encore. "Olala! Il a tapé trop fort. C’est très grave. Il est inconscient, sa tête est tombée…"

La lumière s’éteint, comme les postes de TV brésiliens. Et pour un moment. "Nous n’avions plus le goût à la F1, confirme Marcos. Douze fans japonais se sont même suicidés…"

"C’était le régal la pluie pour lui"

"Senna savait ce qu’il voulait. Il était très réservé mais n’avait peur de rien", se rappelle, nostalgique, Luciana. Elle qui collectionnait les reportages de "Magic" Senna. "Les courses de Formule 1 étaient très tôt pour nous le dimanche matin, mais je me levais." "C’était obligé pour un Brésilien!", ajoute Marcos.