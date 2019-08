Il est parvenu à bousculer les pointures du paddock, le pilote monégasque Charles Leclerc fait sa place dans le monde de la F1

Vacances, on oublie tout ? Que nenni ! Alors que sa Majesté F1 vient de couper le son et l’image pour son traditionnel break estival de trois semaines, jetons donc un œil dans le rétro. En l’espace de cinq mois et douze courses, à peine, Charles Leclerc a pris place tout naturellement dans le gotha de la "formule reine".

Bombardé titulaire en lieu et place de Kimi Räikkönen chez Ferrari, à 21 ans, après une seule saison d’apprentissage au sein du cocon Alfa Romeo-Sauber, l’enfant terrible de la Principauté s’est plutôt très bien acquitté de son immense tâche jusqu’à présent. En témoigne ce bilan comptable garni à mi-chemin de cinq podiums, deux pole positions et deux meilleurs tours en course. De quoi occuper le 5e rang de la hiérarchie provisoire, à 24 longueurs de la référence Sebastian Vettel (4e).

Tout cela malgré ces stratégies foireuses dont la Scuderia a le secret - la qualif’ abrégée du GP de Monaco fut un modèle du genre ! - et les consignes d’équipe ayant à maintes reprises brisé son élan en début de saison. Malgré quelques erreurs de jeunesse, aussi. Et surtout au volant d’une SF90 qui s’apparente de plus en plus à un ratage intégral. Pour laquelle il faudrait inventer des circuits sans virages...

Bref, s’il n’a pas encore réussi à s’inviter sur la plus haute marche de la "boîte", tout comme son voisin de stand champion du monde puissance 4, le petit prince Charles de Monaco est monté à toute vitesse sur l’échelle de la renommée, où il côtoie aujourd’hui les pointures XXL du paddock. La preuve par trois.

Sebastian et lui

Samedi dernier, en Hongrie, malgré une bourde en Q1 qui aurait pu lui coûter beaucoup plus cher, Charles Leclerc (4e) est revenu à la hauteur de Sebastian Vettel (5e).

Sur le terrain des qualifications, 6 partout, balle au centre! Côté course ? Là, le leader allemand de la Scuderia, qui accomplit sa cinquième campagne en rouge, mène 8 à 4. Un score un brin trompeur quant au rapport de forces entre l’un et l’autre...

Dès la mise à feu australienne, le successeur de Räikkönen a en effet montré qu’il n’était pas là pour jouer le porteur d’eau. D’abord en tentant une attaque osée au départ, dans le virage 1, puis en remontant comme un avion sur les talons de la SF90 n°5 en fin d’épreuve.Ce qui contraindra l’état major de la Scuderia à geler les positions. "Je sais que Charles me bottera très vite les fesses", concéda Vettel le soir même. "Cela me permettra de hausser mon niveau."