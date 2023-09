Il débute ce mercredi à Cagnes-sur-Mer: on sait quand arrivera le 9e Riviera Electric Challenge à Monaco

Le coup d’envoi doit être donné ce mercredi, à 8h30 depuis Cagnes-sur-Mer. Le 9e Riviera Electric Challenge, organisé par l’équipe monégasque de MC2D reprend du service avec un casting de cylindrées 100% électriques.

Ce sont trente véhicules qui seront alignés sur la ligne de départ avec à l’intérieur soixante pilotes et copilotes pour avaler 405 kilomètres, plusieurs spéciales et épreuves au travers d’un parcours entre la France, l’Italie et Monaco.

Les concurrents sont attendus, jeudi à partir de 17 heures sur la place du Palais pour passer la ligne d’arrivée, accueillis par le prince Albert II.