Grands Prix de Monaco: Un maillage complet et unique au monde entre les commissaires de l'ACM et les pompiers

Comme chaque année, le Corps des pompiers de Monaco était pleinement associé à la formation des commissaires de piste au chapiteau de Fontvieille, et au pupitre de l’Espace Léo-Ferré le Lieutenant-colonel Maxime Yvrard a rappelé mardi "que les commissaires font partie intégrante du dispositif de sécurité sur la piste, notamment pour l’intervention pour risques d’incendie ou des problèmes de personnes".

Après que le président de l’ACM, Michel Boeri, ait insisté sur la nécessité de "se rebriefer et passer à nouveau à l’instruction" - "C’est toujours une chose utile, ça réveille la mémoire et permet de se souvenir des réflexes que vous devrez déployer et avoir pendant les épreuves du Grand Prix" - le commandant des sapeurs pompiers, Laurent Audat, a égrainé les principales consignes de sécurité.

Comme le fait de ne pas se coller aux rails ou d’y apposer un extincteur, "sous peine qu’il parte comme une torpille si une voiture heurte le rail". Le b.a.-ba restant de porter tous les équipements de sécurité adéquats (casque, combinaison, gants ou encore protections auditives).

Le commandant Audat a également fait une mise à jour essentielle sur les "lumières d’état" qui signalent ou non si un véhicule accidenté peut être pris en charge. Pour schématiser, si les feux sont au vert, ok. Si un voyant rouge subsiste, il y a danger. "Le risque électrique existant également sur les F1 avec la puissance des batteries."

Un dispositif référence

Le lieutenant-colonel Yvrard a dès lors dégainé un poncif de rigueur: "La sécurité, c’est l’affaire de tous". Puis décrit les trois stades d’intervention en piste qui nécessitent d’être "coordonnés, cadrés et efficaces".

En premier rideau, les commissaires et pompiers situés tout près de l’intervention, derrière les rails. Au second plan, les véhicules terrestres avec des capacités plus importantes pour éteindre le feu. Enfin, de gros moyens extérieurs, voire aériens. Sans oublier la possibilité d’avoir des yeux dans les airs avec le drone des pompiers.

En tout, 121 sapeurs pompiers dont 17 renforts des Alpes-Maritimes (SDIS06) seront déployés, ainsi que 85 commissaires feu formés par les pompiers de Monaco. Un maillage complet selon le colonel Yvrard. "Nous sommes certainement l’un des seuls circuits au monde à avoir une telle densité."

Enfin, le commandant Audat a rappelé que dans le pire des scénarios, pompiers et commissaires ne feraient qu’un. "Vous pouvez être amenés à intégrer le dispositif de sécurité civile en cas de déclenchement du Plan rouge (nombreuses victimes). Les commissaires les plus proches du danger seraient envoyés automatiquement par la Direction de course, suivis de renforts sous l’ordre de leur chef." Tous sont notamment formés au brancardage.