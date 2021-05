Grand Prix : Singapour, Bakou, Vietnam... Ils frappent tous à la porte de Monaco

Des invités qui ont (vraiment) bien retenu la leçon. "Ils ont pris beaucoup de chez nous, surtout au niveau de la piste (...) Mais quand je suis venu les voir, je me suis dit que les passerelles venaient de Monaco [rires]. En fait, ils avaient photographié toutes les passerelles, y compris les escaliers, et les avaient refabriqué à l’identique dans des matières différentes! [rires]"

Vietnam

"Les Vietnamiens nous avaient sollicités pour monter un Grand Prix à Hanoï. On avait été reçu comme des invités de marque et on avait même siégé avec le maire d’Hanoï et son conseil municipal, pour leur expliquer ce qu’était un Grand Prix. Ils ne savaient pas ce qu’était une course de Formule 1 ou un commissaire. Même la compétition automobile. On leur a expliqué qu’il fallait créer une Fédération, des compétitions, former des commissaires. Le circuit, ce n’est pas le plus compliqué et ils avaient déjà contacté les Australiens qui leur avaient fait les plans. On était persuadés que ça allait se faire. Ils avaient attaqué les travaux et puis ça a capoté. Je pense que c’était plus des raisons politiques que financières."