Grand Prix de Monaco: à quelques heures de la course, le patron de Mercedes s'est livré à une interview décalée

Et Toto, qui n’est pas le dernier de la classe mais plutôt un modèle de réussite dans le business et la F1, s’est pris de sympathie pour Nice-Matin. Mais si...

Après une première interview l’an passé, voilà que le big boss de Mercedes a proposé un nouveau rendez-vous. Bon, faut vous dire qu’on a patienté un bail et que ça a failli ne pas se faire... Jusqu’à ce qu’hier, en catastrophe, le ‘‘dircom’’, Bradley, ne nous appelle: "OK, Toto va vous recevoir avant les qualifs. Venez vite!"

On a donc fait fissa, rejoint la pitlane au pas de course, pénétré dans le box Mercedes et monté l’étage quatre à quatre. Etage pas climatisé, genre sauna finlandais, sueur qui vous perle illico sous les aisselles... Mais, au bout, le patron.

Fourchette à la main et deux barquettes en carton: riz dans l’une, salade dans l’autre. On a partagé le déjeuner de Toto, moment rare. Précieux donc. Bon appétit Torger!

Toto, la première question qui nous vient à l’esprit, c’est de quand date votre surnom, Toto ?

Mon vrai prénom c’est Torger, qui veut dire le lanceur de javelot, dérivé du nom du dieu Thor. Mais c’est un nom trop compliqué pour un enfant. Du coup, c’est ma tante qui a eu l’idée de Toto. Elle a dit à ma mère : comment tu peux appeler un bébé Torger ? (rires)

Et Toto, ça vous plaît ?

Oui, au point qu’on a changé le certificat de naissance. Mais pour le passeport, c’était trop compliqué, ça reste Torger.

Le grand public ne le sait pas forcément, mais vous avez été pilote. C’est plus excitant d’être derrière un volant ou aux commandes d’une écurie F1 ?

Chaque chose en son temps. J’adorais conduire, mais au bout d’un certain temps, il faut faire un choix de carrière. La probabilité d’avoir du succès en tant qu’entrepreneur était plus grande que celle de gagner un championnat du monde en F1.

Vous êtes un Autrichien qui dirige une écurie allemande. Les Autrichiens et les Allemands s’apprécient ou se détestent ?

Les Autrichiens, c’est la meilleure combinaison. On a la précision dans l’ingénierie, la clarté dans la communication, avec le charme et la dolce vita des Italiens (sourire).

(il marque une pause) On est une nations de profs de ski ! (rires)

"La F1, ce sont de petits requins qui se prennent pour des grands"

Vous êtes actionnaire à 30% de Mercedes GP. C’est une usine à faire du cash ou les résultats, peuvent-ils influer, de façon négative?

Oui, les résultats influent. On peut gagner davantage financièrement, par exemple les droits télé, etc. Mais notre priorité sera toujours de gagner sur la piste !

Si je vous dis que Mercedes est valorisée plus d’un milliard, que vous, Toto, pesez donc au bas mot 400 à 500 millions de dollars: je suis en dessous de la vérité?

C’est peut-être pas bien de l’écrire dans Nice-Matin...

D’accord. Alors, disons que quand on est riche comme vous, Toto, que fait-on de son argent ? On s’achète des yachts, des îles, des immeubles, des jets privés ?

Vous savez, je fais 700 heures d’avion par an, donc on va dire qu’avec Easy Jet, ça va être difficile (sourire). Mais ne vous trompez pas, je suis conscient qu’aujourd’hui, l’argent ne t’achète pas un millimètre de bonheur. L’important c’est la famille et la possibilité de faire ce que tu aimes dans la vie. C’est pour cela que je serai capable de donner tout mon argent pour gagner en F1!

La F1 justement, c’est un monde sincère avec de vrais rapports humains ou un univers de requins ?

(ferme) Petits requins. Ce sont tous de petits requins qui croient qu’ils sont de grands requins...

La personne que vous admirez le plus dans l’univers de la F1, et celle que vous détestez ?

Non, j’admire personne dans le monde de la F1. (il réfléchit) J’admire personne. Et je ne déteste personne non plus, parce que c’est une émotion trop forte à mon sens. La haine, ce serait du temps perdu.

Le mot à la mode en ce moment chez Mercedes, c’est ‘‘scheisse’’ (merde) ou ‘‘arbeit’’ (travail) ? Les deux peut-être ?

(surpris, il s’esclaffe) Les deux. C’est d’abord ‘‘scheisse’’ puis ‘‘arbeit’’ !

Votre champion, Lewis Hamilton, doit être ingérable en ce moment, avec la ‘‘poubelle’’ entre guillemets, que vous lui avez mis entre les mains, non ?

(stoïque) Non, il est génial en ce moment. Il est ‘‘mindset’’ c’est à dire qu’il a le même état d’esprit que d’habitude quand on gagne.

Vous l’avez mis en concurrence avec George Russell qui le domine parfois, ça doit être tendu entre les deux ? Soyez sincère...

Ne vous inquiétez pas, je suis toujours sincère. Je crois qu’il ne faut pas regarder que les quelques courses qu’on a fait. Il faut regarder sur l’ensemble d’un championnat. On a un jeune pilote et un plus expérimenté, c’est vraiment la meilleure situation pour nous.

"L’argent ne t’achète pas un millimètre de bonheur"

Lewis, c’est votre pilote ou c’est votre ami ?

C’est mon pilote. Et c’est mon ami, aussi.

On pensait vos problèmes de pompage résolus à Barcelone. Mais vous êtes encore en difficulté ici...

Oui, ici c’est encore pire parce qu’on n’a jamais vraiment brillé, ici à Monaco. Notre voiture n’est pas bien dans les petits virages, c’était bien à Barcelone, ça revient ici,

il y aura des oscillations...

Si je vous dis que votre Mercedes sans pontons cette saison, elle est moche, vous êtes plutôt d’accord ou ça vous offusque ?

Oh, vous êtes vraiment dur avec moi, c’est le jour des qualifs... Bon, tout le monde a des perceptions différentes. Par exemple, peut-être que ma femme vous plairait et pas à un autre.

(on le coupe) Rassurez-vous, elle nous plaît Susie, elle est très jolie !

Alors vous avez bon goût finalement ! (rires)

On est à Monaco, chez vous donc. Vous imaginez ce GP disparaître ?

Naturellement, j’adore que la F1 vienne à Monaco. Je n’imagine pas le contraire. Il faut qu’il y ait un effort de fait entre l’Automobile Club et Liberty, l’organisateur. Mais surtout, la F1 ne doit pas penser qu’elle peut se passer de Monaco et inversement...

Les Américains ont apporté quoi à la F1 ?

Ils ont une vision à long terme et ça c’est bien.

Vous habitez donc à Monaco. Qu’est-ce qui vous plaît ici plus qu’ailleurs ?

Sincèrement, j’adore la Principauté. La sécurité, l’éducation pour les enfants, toutes les activités que l’on peut faire ici. C’est vraiment un endroit qui m’inspire. Et qui a simplement une bonne énergie.

Votre quartier préféré ?

Le Larvotto.

Votre restaurant préféré ?

Marco (La rose des vents, Ndlr). Vous connaissez ?

Votre voisin le plus célèbre ?

Lewis Hamilton.

Pour conclure, quel enseignement tirerez-vous de cette saison ?

Un exercice d’humilité. On a gagné huit fois de suite, il y a quatre mois on s’est battus pour un championnat du monde et là, tu dois faire un ‘‘reset’’ (remise à zéro, ndlr). Tu n’as pas compris ce que fait la voiture... Il faut être humble et se dire que les autres ont fait un meilleur boulot, voilà.