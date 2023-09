"C’était une bonne course et, même si je ne suis pas complètement satisfait d’une P4, nous avons ramené le meilleur résultat possible aujourd’hui car McLaren était fort et nous n’avions tout simplement pas le rythme pour nous battre plus fort.

J’ai eu une belle bataille avec George (Russell) (...) J’ai saisi l’opportunité de le dépasser dans le premier virage quand j’ai vu un écart et cela a bien fonctionné.

Nous avons amélioré notre compréhension de cette voiture et ce que nous avons appris nous sera utile à l’avenir. Il sera intéressant de voir comment nos concurrents progressent dans les courses à venir."