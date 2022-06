Fréquentation, hôtels, restauration... Ce 79e Grand Prix de Monaco est considéré comme un "grand cru"

S’il semble délicat de quantifier précisément les retombées économiques du Grand Prix de Monaco, l’Institut monégasque de la statistique et des études économiques y avait toutefois consacré une étude fouillée dans la foulée de l’édition 2017, remportée par Sebastian Vettel alors chez Ferrari. Cette année-là, les quatre jours du Grand Prix avaient généré plus de 90 millions d’euros, rien que sur la Principauté. Près de dix de plus en incluant le département voisin.

Quid du millésime "2022", cuvée de tous les espoirs, après deux années marquées par une annulation puis par des jauges restreintes de 50% en tribunes ?

Encore trop tôt pour le dire. Mais de l’avis de bon nombre de professionnels du tourisme, parler de "grand cru" ne serait pas exagéré, loin de là. Les chiffres glanés par les services du gouvernement princier l’attestent.

La fréquentation en hausse. Dans les airs, sur les rails, le plan d’eau et l’asphalte

Avec une capacité de 24.000 places, dont 4.000 sur la butte du Rocher, le Grand Prix de Monaco attire incontestablement les foules. Se promener sur la rue piétonne Princesse Caroline, bondée entre les essais, qualifications et courses, donne généralement une tendance. La gare, très prisée et équipée de capteurs aux entrées et sorties, permet d’affiner cette première impression. Par rapport à 2019, année pré-Covid, le nombre de voyageurs est en nette augmentation sur les quatre jours: 106.683 voyageurs à l’arrivée (contre 96.721) et 94.545 voyageurs au départ (contre 60.840).

Chargé de réguler le trafic routier intra-muros, le Centre intégré de gestion de la mobilité a enregistré 86.831 entrées et sorties le dimanche, jour de course, contre 89.467 trois années auparavant. Moins de monde sur l’asphalte, donc.

En revanche, le taux d’occupation des parkings est supérieur de 15% sur le week-end. A titre d’exemple, il ne restait que 1.079 places disponibles trente minutes avant le début – théorique – de la course, contre 1.244 en 2019.

Au port Hercule, 142 bateaux ont été autorisés à mouiller dans l’enceinte portuaire, soit 13 de plus qu’il y a trois ans. À noter, d’ailleurs, que cinq navires de croisière ont fait escale le jour de l’ultime bataille du rail avec, au total, 1.744 personnes à leur bord.

Dans les airs, aussi, la fréquentation a augmenté comme l’a constaté la Direction de l’aviation civile.

À l’héliport de Fontvieille, 2.400 mouvements d’hélicoptères ont été enregistrés pour 5.075 passagers transportés. "Par rapport à 2019, cela fait +21% de mouvements et +4% de passagers", compare le gouvernement princier.

Les hôtels ont fait le plein!

Carton plein pour les hôtels. Les premiers chiffres du secteur disponibles montrent un taux d’occupation en augmentation de 3% et un prix moyen des chambres supérieur de 18% par rapport à 2019, dernière année de référence. "Les taux d’occupation cumulés des hôtels 3, 4 et 5-étoiles cumulés sur les quatre jours du Grand Prix avoisinent ou égalent les 100%", indique l’exécutif monégasque.

Le secteur de la restauration globalement satisfait

Un sondage du Welcome Office auprès de restaurateurs dévoile que 80% d’entre eux évaluent que le Grand Prix a eu un "impact positif, voire très positif" sur leur activité. Forcément, les établissements situés à la Condamine et à Monte-Carlo sont les grands gagnants de ces quatre jours dévolus à la Formule 1. Si la clientèle était majoritairement européenne, certains fans avaient fait le déplacement depuis les États-Unis et l’Amérique Latine. "Les commerçants qui ont relevé quelques difficultés liées à une consommation en baisse ou des difficultés d’accès ont également jugé que la fréquentation était élevée et qu’ils avaient fait un bon Grand Prix", précise le gouvernement princier.