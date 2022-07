Formule 1: le Monégasque Charles Leclerc remporte le Grand Prix d'Autriche

Charles Leclerc a remporté le Grand Prix d'Autriche, ce dimanche. Il s'agit de sa troisième victoire de la saison et sa cinquième en Formule 1. Il avait déjà décroché les GP de Bahreïn et d'Australie cette saison. Ferrari n'avait plus gagné en Autriche depuis 2003.