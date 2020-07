Flavio Briatore : "Charles Leclerc est très fort, très courageux... Mais sa voiture est très lente"

Vous avez fait des déclarations remarquées après l’abandon de Charles Leclerc au Grand Prix de Styrie en expliquant qu’il devait percevoir un salaire entre 5 à 10% diminué. Restez-vous si tranché dans les propos tenus et alors que le pilote s’est excusé?

Le pilote monégasque doit être pénalisé sur l’argent. Charles est courageux, précis, intelligent. Il a tout pour être un grand champion. Charles Leclerc a 100% du petit truc en plus qui fait de lui un grand champion. Je suis même convaincu que l’on va avoir un champion du monde. Il a un caractère très fort. Il est très courageux. Mais le problème, c’est sa voiture. Elle est très lente. Il avait zéro chance de réussir. Ferrari doit miser sur 2022. L’écurie doit donner la possibilité à Charles d’avoir une voiture compétitive.

"Derrière une voiture,

il y a mille personnes

qui travaillent"

La punition financière comme vous le suggériez, n’est-ce pas exagéré ?

Derrière une voiture, il y a mille personnes qui travaillent. Ce qu’il a fait n’est pas bien du tout. Il doit rester en poste. Sinon, il ne se passe rien. Le pilote doit payer une amende. Tous les sportifs sont touchés dès lors qu’il s’agit de l’argent gagné.

La Formule 1 est derrière vous malgré tout aujourd’hui. Cela ne vous manque pas ?

La Formule 1 est rentrée dans l’ère de la technologie. Un premier tour de piste, et les jeux sont faits. Avant, les pilotes étaient plus âgés, plus gladiateurs. Maintenant, tout est beaucoup plus clinique. En interview, les pilotes disent que tout va bien. Tout est devenu lisse.