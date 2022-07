Ferrari domine les essais libres du Grand Prix de France

Ferrari a clairement dominé les débats lors des deux séances d’essais libres de cette première journée du Grand Prix de France. Carlos Sainz signe le meilleur temps de la deuxième session d’essais libres devant son coéquipier Charles Leclerc et Max Verstappen (Red Bull). Le Monégasque avait réalisé le meilleur temps lors de la première séance. Des résultats de bon augure pour Charles Leclerc avant les qualifications de samedi et la course de dimanche.

Carlos Sainz, pénalisé de dix places en raison d’un changement de pièces mécaniques, sait de son côté qu’il ne sera pas bien placé sur la grille de départ. Le Français Pierre Gasly (Alpha Tauri), 5e des premiers essais libres, termine 7e de la deuxième séance. Son compatriote Esteban Ocon termine la journée avec une décevante 18e place.

Samedi, suite des hostilités avec les essais libres 3 à 13h et les qualifications à 16h.