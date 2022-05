Fan zone supprimée, séances de dédicaces virtuelles, mesures sanitaires... On vous dit tout

L’habituelle Fan zone de la place d’Armes et la séance de dédicaces du vendredi ont été annulées.

Une décision prise ce début d’année alors que la nébuleuse covid ne permettait de se projeter quant aux futures restrictions sanitaires. Impossible dès lors d’imaginer ouvrir la Fan zone et d’en assurer sa sécurité sanitaire.

Des interactions sur les réseaux sociaux

À cela s’ajoute une entorse à l’exception monégasque de la part de Liberty Media. Pour la première année, en effet, la séquence F1 a été condensée sur trois jours (de vendredi à dimanche) au lieu de quatre. Plus de journée off le vendredi donc, et exit la traditionnelle séance des dédicaces des pilotes.

Ce mercredi 25 mai 2022, les premiers fans campés dans le virage de la Rascasse et derrière les rails de sécurité des stands, en quête d’un autographe ou d’un selfie, étaient forcément frustrés d’être plus éloignés des pilotes qu’à l’accoutumée.

Pour maintenir le lien entre les pilotes et leur public, l’Automobile Club de Monaco a toutefois programmé des échanges via les réseaux sociaux, notamment avec des écoliers. Et promet d’ores et déjà un "gros projet" en 2023.