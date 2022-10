Le néerlandais Max Verstappen s'est imposé au Grand Prix du Japon ce dimanche 9 octobre, s'offrant par la même un second titre de champion du monde de Formule 1.

Un sacre dans la confusion: il a fallu attendre que la course se termine et qu'une pénalité soit décidée à l'encontre de Charles Leclerc pour que le champion du monde ne soit officiellement sacré.

La course avait été interrompue pendant deux heures à cause des conditions météo et de deux abandons.