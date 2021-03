F1: "Ultra-motivé", Charles Leclerc veut voir Ferrari réagir en 2021

Ses réponses fusent aussi vite que les virages d’un tour qualif’ enfilés comme les perles d’un collier. À Maranello, ce mardi après-midi, Charles Leclerc vient d’en finir avec un énième briefing préparatoire, à mi-chemin entre essais hivernaux et Grand Prix d’ouverture de F1. Le voilà maintenant qui enchaîne les interviews en visioconférence. Mode rafale activé, le jeune "pilier" monégasque de la Scuderia Ferrari balaie tous les thèmes d’actualité. 2020, 2021, 2022...

Charles, seulement trois jours d’essais avant la mise à feu, ça suffit ? Êtes-vous prêt ?

On a moins roulé que d’habitude, en effet. Comme les autres car toutes les équipes sont logées à la même enseigne. Pour notre part, on a exploité au maximum le temps imparti en engrangeant beaucoup de kilomètres. Le programme de travail a été accompli de A à Z. On a fait la meilleure préparation possible. C’était l’objectif principal, donc tant mieux !

Si vous deviez mettre en exergue un changement, une amélioration qui vous a sauté aux yeux dès les premiers tours de piste. Quelle est la différence numéro 1 entre la SF21 et la SF1000 de l’an dernier ?

Question difficile. (Il réfléchit) Sur une nouvelle voiture, vous savez, il y a toujours plein de petites modifications. (Nouveau silence) Allez, je vais dire l’équilibre global de l’auto.Au volant, d’entrée, on apprécie la souplesse d’utilisation. On la sent plus saine, maniable, efficace.

L’an dernier, vous avez dû composer avec de nombreuses contrariétés. Peut-on dire que le pilote Charles Leclerc a grandi en 2020?

Oui, cette saison a été très importante pour mon développement. Quand tout va bien, vous faites corps naturellement avec la voiture. Dans le dur, en revanche, il faut puiser au plus profond de soi-même pour trouver la sérénité mentale permettant de se donner à 200 % en piste. Voilà, j’ai essayé de tirer la quintessence de mon matériel le plus souvent possible. J’ai aussi fait des erreurs. Il y en aura d’autres. Chaque fois que j’en commets une, je réfléchis, j’analyse, je mémorise afin de ne pas la reproduire. Donc on peut vraiment dire que j’ai beaucoup appris en 2020. (Large sourire)

Cette année compliquée, frustrante, génère-t-elle un surcroît de motivation à l’aube de la saison suivante ?

En fait, je suis ultra-motivé depuis quelques mois. Six ou sept. Début juillet, en posant la voiture par terre lors de la première course (Grand Prix d’Autriche, ndlr), on s’est rendu compte à quel point la saison allait être pénible. Nous savions que la SF1000 ne pouvait pas se battre pour le titre mais on n’imaginait pas autant de difficultés. Une fois le coup encaissé, après deux ou trois GP, il y a eu un changement de mentalité. Une volonté de ne pas lâcher, de réagir. Pour moi, Ferrari ne peut pas rester à cette place-là. Ferrari doit viser haut. La victoire. Le podium, a minima. J’ai passé pas mal de temps à Maranello, à l’usine, pour pousser l’équipe à travailler encore plus dans le but de remonter la pente. En espérant combler une bonne partie de notre retard dès 2021.

Retrouver le niveau de 2019 en 2021,c’est mission impossible, dites-vous. Pourquoi ?

Parce que c’est beaucoup plus facile de dégringoler que de progresser. Si Mercedes a envie demain de passer de premier à dernier, vous pouvez être sûr qu’ils vont y arriver sans forcer. En revanche, Williams ne réussira pas à faire le chemin inverse durant une période aussi courte. Même en bossant énormément, on ne pourra pas rattraper tout le terrain perdu en 2020, d’autant que la SF21 est une évolution de la SF1000conformément aux restrictions de développement imposées entre 2020 et 2021.

Le top 3 constitue un objectif réaliste ?

(Du tac au tac) Il faut que l’on se mette cette cible en tête. Que l’on travaille avec l’ambition de remonter sur le podium final. Objectif réaliste ? Très honnêtement, je ne sais pas. Attendons le résultat de la première course pour voir où l’on se situe.

Vous pensez que l’on sera fixé sur e potentiel des uns et des autres dès la semaine prochaine à Bahreïn ? Ou faudra-t-il patienter un peu plus ?

Sakhir, c’est une piste un peu atypique, particulière. Course nocturne, en outre. Des conditions que l’on ne rencontrera pratiquement pas ensuite. Mais je crois que nous aurons tout de même une vague idée de la tournure que prendra cette saison. En tout cas, la hiérarchie sera beaucoup plus significative que celle des tests d’avant-saison.

Revenons-y, justement : surpris de voir Mercedes en souffrance trois jours durant ?

Ils n’ont jamais montré leur vrai niveau lors des répétitions générales. Là, en effet, les problèmes se sont accumulés plus que d’ordinaire. À voir... Mais, bon, je ne m’inquiète pas trop pour eux.

Vous avez forcément jeté un œil sur la concurrence. Quelles voitures vous ont fait forte impression ?

Manifestement, la Red Bull possède un bon package. La McLaren semblait assez à l’aise, aussi.

Un mot sur votre nouveau coéquipier : quelle est la principale similitude entre Charles Leclerc et Carlos Sainz ? Et la principale différence ?

Pour l’instant, je n’ai pas noté de grande différence. Nous sommes dans la même tranche d’âge. Même mentalité, également. On s’entend bien. On se ressemble assez, quoi ! Et surtout, on a les mêmes attentes, les mêmes demandes concernant la voiture. Le comportement, les réglages... C’est important.

Monaco est en train de reconstruire son circuit avec des tribunes. L’une ou l’autre accueillera-t-elle vos fans dans deux mois (20-23 mai) comme ce devait être le cas en 2020 ?

Oui, si le public est accepté. Tout le monde aimerait voir des spectateurs dans les gradins. Mais la F1 ne peut les accueillir que si c’est raisonnable, s’il n’y a pas de risque. ça dépendra de la situation sanitaire.

L’épreuve suivante (GP d’Azerbaïdjan) fixée deux semaines plus tard sur le circuit urbain de Bakou, a déjà annoncé qu’elle se dérouleraitsous cloche. Un Grand Prix de Monaco à huis clos, vous arrivez à l’imaginer ?

Un huis clos total, ça me semble injouable car les Monégasques sortiront sur leur balcon pour nous regarder, j’espère. Voir Monaco vide à cette période, ce serait bizarre. Un crève-cœur. Mais si on n’a pas le choix...

En 2022, la F1 négociera un virage technique et philosophique avec des monoplaces entièrement repensées. Vous avez hâte de tourner la page ?

Ah oui ! Tous les teams repartiront sur une feuille blanche. Sacré challenge. Pour Ferrari, ce sera une chance de revenir vite aux avant-postes. Là ou Ferrari doit toujours se trouver. À nous de savoir la saisir !