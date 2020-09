En raison de la crise sanitaire, le parcours du e-Rallye de Monaco sera complètement modifié

Le commissaire général de l’Automobile Club et directeur de l’épreuve, Christian Tornatore, indique dans un communiqué que "cette épreuve se déroulera autour de Monaco, dans les départements des Alpes-Maritimes et du Var. Un choix pris en son temps pour limiter nos déplacements et ceux des concurrents".

Le protocole sanitaire sera identique à celui mis en place sur le championnat de Formule 1. Toutes les personnes concernées par la compétition devront être testées (PCR), 72 heures avant le départ. Un schéma bien plus localisé permettra de limiter les déplacements de toute la caravane.

Cette course n’en restera pas moins difficile, avec plus de 200 km de spéciales de régularité, répartis sur dix épreuves, et plus de 500 km de liaisons.

Le directeur de l’épreuve annonce enfin la présence de nouvelles marques, comme Porsche, avec la Taycan, Hyundai avec la Kona, ou encore Peugeot avec la 208. À noter qu’il reste jusqu’à ce vendredi 25 septembre minuit, pour envoyer un dossier de candidature, pour cette 5e édition du e-Rallye Monte-Carlo.