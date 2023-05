E-Prix: des monoplaces nouvelle génération aux allures d'avion de chasse sur le circuit de Monaco

Il est venu le temps des premiers frissons mécaniques du printemps. Ce samedi, le circuit de Monaco accueille son 6e E-Prix. 9e manche de la 9e saison du championnat du monde de Formule E. Particularité cette saison, l’émergence d’une troisième génération (GEN3) de monoplaces électriques, taillées sur-mesure pour les courses urbaines.

Des voitures plus petites, qui ont perdu 18 centimètres en longueur et 10 en largeur, et délestées de 53 kilos sur la balance. Si les premières épreuves de la saison n’ont pas spécialement affolé les chronos, ces mensurations légèrement revues laissent espérer plus de dépassements là où, à Monaco, seuls les funambules du rail s’y aventurent.

Le commissaire général de l’Automobile Club de Monaco, Eric Barrabino, a également rappelé une autre subtilité au Corps des commissaires de l’ACM, lors de sa récente réunion annuelle à l’Espace Léo-Ferré. "Un moteur a été ajouté à l’avant pour récupérer jusqu’à 40% d’énergie en course. Pour les commissaires c’est intéressant, puisque les voitures ne vont plus se lever comme avant mais piquer du nez."

Une voiture compliquée à maîtriser

Une GEN3 qui s’avère particulièrement difficile à dresser comme le révélait le double champion du monde de la discipline, Jean-Eric Vergne, en décembre dernier dans Monaco-Matin. "La référence en matière de complexité, c’est la Formule E Gen3. Croyez-moi, je n’ai jamais vu une voiture aussi compliquée à affûter, à exploiter, que cette nouvelle monoplace électrique!"

Côté design, cette saison 9 marque un retour à la sobriété et des formes brutes. Du genre Top Gun puisque l’optimisation des carrosseries, pour dompter les tracés urbains, a été inspirée de l’aile delta aérodynamique d’un avion de chasse. Résultat: des voitures agressives en forme de triangle, à la certification "net zéro carbone". "En concevant la voiture Gen3, nous avons voulu démontrer que hautes performances, efficacité énergétique et durabilité peuvent coexister sans compromis", déclarait le p.d.-g. de Formula E, James Reigle, en marge de la présentation du prototype, en avril 2022 au Yacht-club de Monaco. Selon une récente étude, la Formule E est la plus vertueuse des 105 séries mondiales automobiles.

Le E-prix a su trouver son public à Monaco Photo archives Cyril Dodergny.

Un système de duels en qualifs et un mode "attack" en course Contrairement à la F1, la Formule E est une épreuve condensée sur une journée à Monaco. Avec un format rythmé à même de maintenir l’attention des spectateurs. Samedi matin, les essais libres débuteront dès 7 h 30. Deux séances de 30 minutes avant le début d’un système de qualification par élimination. Deux groupes de 11 voitures tourneront 12 minutes à puissance réduite, puis les quatre premiers de chaque groupe se mélangeront pour des duels. Un duel final de 5 minutes déterminera le poleman. À 15h03, la course s’élancera pour 29 tours, "et les tours sous safety car dans la première partie de l’épreuve sont rajoutés pour utiliser toute la capacité électrique de la voiture", précise Eric Barrabino. Exit le Fan Boost cette saison, désormais les pilotes bénéficient de l’Attack Mode, un boost de puissance validé après passage par le stand.

Les commissaires ont réceptionné leur équipement pour assurer la sécurité du E-Prix et du Grand Prix de F1. Photo Cyril Dodergny.