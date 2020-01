Départ populaire pour course spectaculaire au Rallye de Monte-Carlo 2020

La petite infidélité de l’année dernière, du côté de Gap, est pardonnée. Pour preuve la foule d’amoureux de rallye massée sur le quai Albert-Ier, hier, pour le grand départ de la 88e édition du Rallye Monte-Carlo. À l’applaudimètre, les deux légendes vivantes Sébastien Loeb et Sébastien Ogier ont toujours autant la cote, mais les drapeaux estoniens brandis au vent témoignent une popularité grandissante du champion du monde en titre, Ott Tänak.

Un Monte-Carl’ qui fait d’ailleurs toujours autant d’effet aux pilotes. Avant de chasser le chrono de nuit, tous sont passés par la Rascasse, où les promoteurs du WRC avaient donné rendez-vous à la profession pour lancer officiellement le championnat du monde 2020. Une saison particulièrement "excitante" selon Oliver Ciesla, directeur de gestion de WRC Promoter, avec le retour au calendrier de la Nouvelle-Zélande, du Kenya et du Japon. L’Asie et l’Afrique au programme une même année, une première depuis 1999 ! Une fierté au pays du Soleil levant qui se mesurait au nombre d’officiels nippons présents.

"C’est ça Monte-Carlo !"

Après la diffusion d’un court message vidéo du président de la Fédération internationale de l’automobile (FIA), Jean Todt, revenant sur la "spectaculaire" saison précédente et se montrant particulièrement « optimiste » pour celle à venir, les équipes ont défilé au micro. "Histoire, prestige, glamour", le trio de qualificatifs à l’évocation du Monte-Carl’ n’a pas changé, ni la charmante incertitude qui plane sur l’épreuve.

"C’est probablement le rallye le plus difficile de cette saison qui commence. Et comme toujours dans des conditions très délicates, on ne sait même pas encore quels pneus on va utiliser dans quelques heures. C’est ça Monte-Carlo !", estime Sébastien Ogier, sextuple champion du monde dont la série a été interrompue par Tänak en 2019. Un cador qui a donné un conseil à ses coéquipiers : "Il faut essayer d’être plus malins que les autres, faire le moins d’erreurs possible et ne pas forcément chercher à être les plus rapides, mais les plus consistants".

Une concurrence farouche qui rend ce sport "si génial" pour Thierry Neuville, coéquipiers de Tänak et Loeb chez Hyundai. Enfin presque. "Eux courront toutes les courses de la saison, moi je suis là pour rapporter autant de points que possible au constructeur, précise Loeb, nonuple champion du monde. Et c’est toujours un plaisir de débuter à Monaco !"