Dans la Fan zone du 80e Grand Prix de Monaco, l'heure des mots avant les règlements de compte entre les pilotes

C’est un passage obligatoire lors d’un week-end de Formule 1. Les pilotes défilent sur la scène de la Fan zone tout au long de la journée pour le plus grand plaisir des fans.

Ce vendredi, ils sont venus nombreux pour remplir la place d’Armes et affronter la chaleur.

Entre les deux séances des essais libres, dix pilotes se sont succédé, le sourire aux lèvres, pour répondre aux questions pré-enregistrées par des élèves de la Principauté ainsi que celles de la présentatrice. Un cocktail idéal pour relâcher la pression qui peut parfois donner lieu à des réponses insolites, voire des petites provocations entre adversaires.

"Plus de plaisir samedi que dimanche"

Photo Yannis Dakik.

Installé sur la place d’Armes remplie de fans, Alexander Albon avait du mal à trouver ses repères, lui qui vit en Principauté à l’année.

"Je passe par la Condamine presque tous les jours et de voir la place d’Armes comme ça c’est un peu bizarre [rires]. Il n’y a pas autant de monde d’habitude, je reconnais les jeux d’enfants juste derrière. "

Le pilote Williams n’a pas manqué de dire quelques mots sur le circuit. "C’est une course où, pour nous en tout cas, on prend plus de plaisir samedi que dimanche. On a déjà couru sur cinq circuits en ville cette année. Ils ont tous leurs spécificités mais aucun ne bat Monaco. C’est si intense. L’adrénaline, les murs. Sur les autres circuits en ville on ne sent pas vraiment qu’on est en ville, ici ça vous met une claque en pleine face."

L’ancien pilote Red Bull a d’ailleurs fait une sortie de route au niveau de Sainte-Dévote lors des Essais 1. Déstabilisé ?

Yuki Tsunoda

Photo Yannis Dakik.

Il est plutôt prudent de dire que le pilote d’AlphaTauri n’aime pas faire le tour du monde. Jonathan, un écolier monégasque, a demandé à Yuki Tsunoda s’il aimait tous les voyages dans le cadre de la Formule 1. La réponse est plutôt claire...

"Je me suis habitué mais je n’aime pas ça. C’est beaucoup trop d’avion, d’odeurs différentes. Si vous avez un peu de chance, l’avion n’aura aucune odeur mais des fois il y a des odeurs bizarres."

Le pilote japonais n’a pas dérogé à sa réputation de comique dans le paddock.

Nyck de Vries de Williams n’a pas hésité à sauter sur l’occasion pour chambrer son camarade : "Tu es sûr que l’odeur ne venait pas de toi ?"

Fernando Alonso et son numéro 14

Photo Yannis Dakik.

Assis à côté de son coéquipier chez Aston Martin, Fernando Alonso s’est lui aussi prêté au jeu des questions/réponses, que ce soit auprès de la présentatrice ou des écoliers de la Principauté. Et une question a particulièrement résonné avec l’ancien champion du monde : pourquoi avoir choisi le numéro 14 ?

"Le 14 était un numéro porte-bonheur dans mes années de karting. Lorsque j’ai gagné le championnat du monde de karting c’était le 14 juillet, j’avais 14 ans et mon numéro de voiture était le 14."

Pas toujours évident d’être sur le devant de la scène. L’américain Lance Stroll s’est fait prendre de court par une jeune Monégasque venue demander la taille et la température des pneus. Le pilote Aston Martin, lâché par son coéquipier sur ce coup, a fait les gros yeux avant de tenter de répondre à la question tant bien que mal.

"C’est une bonne question… Je vais avoir besoin de réfléchir. Je sais que les roues sont de 18 inch (45 cm) mais la température des pneus est un peu secrète. Mais normalement elle se situe entre 75 et 80 degrés."

Enfin, l’ancien pilote Renault a été interrogé sur sa routine un jour de course.

"Chacun a une routine différente. La plupart d’entre nous faisons beaucoup de réunions avec les ingénieurs pour comprendre la stratégie, pour savoir quels sont les objectifs de course, les éléments clés sur lesquels se concentrer, la gestion de l’essence, les pneus… Ensuite nous avons la parade des pilotes une heure avant le départ et il nous reste 40 minutes pour nous reposer, faire quelques massages et se préparer pour la course."