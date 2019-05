Connaissez-vous vraiment le Grand Prix de Monaco ? Les réponses

En 90 ans d’histoire sur le tourniquet urbain, on ne compte plus les accidents, légendes et têtes couronnées. Vingt questions pour tester tes connaissances sur le tracé le plus mythique de la F1

Une bataille du rail à nulle autre pareille. Dans la bouche des pilotes, toutes générations confondues, le circuit urbain de Monaco est à part. Y gagner forge une légende. Beaucoup s’y sont cassé les dents à trop vouloir flirter avec les rails, à vouloir doubler dans les ruelles étroites de la Principauté. En 76 éditions courues, seuls 45 as de l’asphalte ont été couronnés par un prince. Qui sera le prochain ? Lewis Hamilton qui a raflé la pole position ? Ou une autre tête brûlée capable de mener la vie dure au poleman ? En attendant, ce dimanche, ces 78 tours âprement disputés, voici un petit quiz pour jauger tes connaissances historiques sur cette épreuve mythique. Seras-tu sacré ? Ou relégué dans les tréfonds du classement ? À toi de jouer. A. Le prince Louis-II B. Antony Noghès C. Louis Chiron A. 80,194 km/h B. 96,258 km/h C. 125,896 km/h A. Charles Leclerc B. Olivier Beretta C. Louis Chiron A. Six B. Neuf C. Dix A. Kimi Räikkönen B. Fernando Alonso C. Michael Schumacher A. Jackie Stewart B. Alain Prost C. Ayrton Senna A. Le Sunset B. La Rascasse C. Le Jimmy’z A. Nico Rosberg B. David Coulthard C. Alberto Ascari A. Rubens Barrichello B. Jean Alési C. Damon Hill A. Renault et Red Bull B. Mercedes et Ferrari C. McLaren et Haas A. Graham Hill B. Jacky Ickx C. Jackie Stewart A. 1er B. 3e C. 4e A. Le virage de l’épingle du Fairmont (45, 50 km/h) B. La chicane du port C. L’épingle de la Rascasse A. Kimi Räikkönen B. Daniel Ricciardo C. Lewis Hamilton A. Au Portier B. À la chicane du port C. À Sainte Dévote A. Pastor Maldonado B. Robert Kubica C. Nicolas Prost A. Jean Alési B. Olivier Panis C. Jacques Laffite Quelle est la longueur du circuit ? A. 2,875 km B. 3,089 km C. 3,337 km A. 1950 B. 1966 C. 2005 Qui a dit : « Avant le week-end, j’ai dit que ce Grand Prix n’était pas plus important que les autres. En fait, c’était juste un mensonge, une façon pour moi de m’enlever de la pression. Gagner ici est unique. » A. Jenson Button B. Mark Webber C. Juan Pablo Montoya 1. B 2. A 3. C En 1931. 4. C de 1938 à 1947 (pénurie de compétiteurs et contexte international). 5. A 6. C Cinq, de 1989 à 1993. 7. A 8. B 9. C 10. B 11. C 12. B Au Grand Prix de Bahreïn avec Ferrari. 13. A Les bolides y passent à 45/50 km/h à peine. 14. C Le pilote de Mercedes a battu, hier lors des qualifications. le record de Daniel Ricciardo. 15. B 16. A Les instances locales ont levé l’interdiction lorsque son père, fortuné, a pris en charge les frais médicaux du commissaire blessé. 17. B 18. C 19. B 20. A En 2009. 20 bonnes réponses Entre 15 et 19 réponses Entre 10 et 15 réponses Entre 5 et 10 bonnes réponses Entre 0 et 5 personnes