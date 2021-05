Comment le savoir-faire de l'Automobile Club de Monaco pour le Grand Prix s'exporte partout

Cette année, les spectateurs vont encore gagner en visibilité. "Maintenant vous avez l’action et le suivi de l’action, se félicite Christian Tornatore. On a mis deux écrans géants supplémentaires (Sainte-Dévote et Portier), ce qui fait que maintenant dans toutes les tribunes, vous avez un écran qui vous permet de suivre la course. Même avec les commentaires en plusieurs langues on pouvait perdre le fil, et on n’a pas encore mis en place, ça arrivera peut-être un jour, une tour lumineuse avec les résultats et les classements des concurrents comme à Indianapolis."

Au Portier, l’écran est une innovation en soi puisqu’il est rotatif et monte à trois mètres de haut. "C’est la première fois que MediaCom le met en œuvre, il est magnifique et gigantesque pour la plus petite tribune qu’on a sur le circuit. ça va surtout faire plaisir aux commissaires [rires]."

Encore une fois, l’esthétique est recherchée. "Faire des trous dans les parois, ça ne me plaît pas du tout", avance Christian Tornatore, au sujet des deux écrans à installer cette année sur la terrasse supérieure de la direction de course pour suivre au mieux la remise de prix, en contrebas.