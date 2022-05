Comment Charles Leclerc est devenu une égérie

"Je suis très heureux d’annoncer qu’APM Monaco est mon nouveau partenaire. Et je suis très fier de représenter une marque monégasque avec un tel succès." En dévoilant, hier sur ses réseaux sociaux, son partenariat engagé avec la marque de bijoux APM Monaco, Charles Leclerc a confirmé une alliance qui paraît tomber sous le sens entre ces deux fiertés monégasques : la marque de bijoux créée en 2012 par Kika et Philippe Prette, qui compte 400 boutiques dans le monde, et la star des circuits.

Le créateur italien Giorgio Armani ne s’y est pas trompé en choisissant Charles Leclerc pour être égérie de sa collection sur mesure Printemps/Eté 2020. "Son visage frais et le dynamisme qui se dégage de sa présence se marient à merveille avec ma collection", avait remarqué le couturier. Des propos confirmés par la campagne publicitaire et des clichés en noir et blanc de John Balsom particulièrement réussis.

Autre partenaire du Monégasque dans le domaine du luxe, l’horloger Richard Mille, dont les équipes ont dessiné spécialement pour Charles le modèle RM 67-02. Une montre automatique et sportive avec cadran blanc et bracelet rouge, forcément ! Le bijou a gagné en popularité – sans le vouloir – en étant au cœur d’un fait divers à la mi-avril quand le pilote se l’est fait dérober à son poignet dans les rues de Viareggio, en Italie.

Prochaine étape dans l’univers de la mode ? Lancer sa marque ? Charles Leclerc en a exprimé le désir plusieurs fois. Il travaille à la conception d’une ligne de vêtements annoncée depuis 2019 à la manière de Lewis Hamilton, qui développe des collections populaires avec Tommy Hilfiger. Sa compagne Charlotte, qui a lancé Sine Créations, spécialiste de la customisation de sneakers pourrait lui être de bons conseils dans ses démarches.

"Charmant, qui ne frime pas"

Si on ne peut pas encore s’habiller de vêtements Charles Leclerc, on peut déjà rouler sous ses couleurs au volant d’un kart avec châssis floqué de ses initiales et conçu avec la maison italienne Birel ART en 2019.

Et la suite ? « Charles n’est pas du genre à rester tranquille et à ne rien faire. Il a trois idées à la minute et toujours des envies de développer quelque chose », confiait au lancement de ce kart, son oncle Thierry Manni. On peut imaginer, aussi, que le charisme du pilote passerait bien à l’écran.

Il y a quelques jours, la signature d’un accord avec l’éditeur de jeux vidéo EA Sports l’a propulsé ambassadeur "F12022" et en couverture de la pochette de ce jeu ultra-populaire dans l’univers du gaming.

Et pourquoi pas le cinéma aussi, alors qu’il vient de prêter sa voix au doublage de Lightyear, le prochain opus de la série Toy Story.

Charles a déjà fait l’expérience de la caméra. C’était en mai 2020 sous l’objectif de Claude Lelouch, qui l’a choisi comme héros d’un court-métrage tourné sur le circuit monégasque.

"C’est un garçon très simple, charmant qui ne frime pas. Il est très très jeune, mais il a l’expérience d’un vieux routier", notait le cinéaste qui a filmé tout ce que la profession compte d’actrices et d’acteurs. "Sa jeunesse est physique, son mental est colossal. Et il a une modestie fantastique, c’est la plus belle des qualités."

Quand les compliments viennent d’un tel maître de l’image, il ne reste qu’à les fructifier.