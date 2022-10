"Comme une libération": On a rencontré le lauréat azuréen de la Coupe du monde des voitures de tourisme électriques 2022

Survolté jusqu’au bout! Le 25 septembre dernier, outre-Rhin, sur le Sachsenring qui accueillait l’épisode 6 décisif de la saison 2 de la Coupe du monde des voitures de tourisme électrique, alias l’ETCR, Adrien Tambay a fait carton plein: 100 points, s’il vous plaît!

Un triomphe absolu, synonyme de premier couronnement au niveau international pour lui qui avait mis les doigts dans la prise seulement cinq mois plus tôt grâce au constructeur espagnol Cupra. Ironie du sport, c’est en Allemagne, la patrie du fameux championnat DTM, où il a porté les couleurs d’Audi durant cinq ans sans trouver le chemin de la victoire (3 podiums, 1 pole position entre 2012 et 2016), que Tambay Junior vient de marquer de son empreinte les tablettes d’une discipline estampillée FIA. Au tournant de la trentaine, le digne fils de Patrick est parvenu à transcender son héritage. Avec l’emblématique numéro 27 sur les portières...

Adrien, décrocher un premier titre mondial à 31 ans, ça fait quoi?

Ça fait du bien. Beaucoup de bien. D’abord parce que je ressens d’un coup moins de poids sur mes épaules. En sport auto, vous savez, on n’a pas toujours l’opportunité de performer de façon régulière. Si cette chance se présente, il faut la saisir. Depuis le début de ma carrière, j’ai alterné des moments bons et moins bons. Là, tous les paramètres étaient réunis. J’en profite illico. C’est génial. Et c’est important, aussi. Un titre FIA vous offre un statut particulier. On ne me l’enlèvera jamais. Il restera sur le CV. Voilà, je le prends comme un juste retour des choses.

Si on vous avait prédit un tel destin il y a douze mois...

J’aurais répondu: "Pourquoi pas? Je demande à voir." D’accord, ce n’était pas évident d’imaginer repartir avec un constructeur, en tant que pilote d’usine, dans un programme 100% pro. Quant à gagner d’entrée... ça, oui, je pouvais l’envisager. À partir du moment où la voiture et l’équipe ont les moyens de se battre pour la victoire, je sais ce dont je suis capable. Je n’ai jamais douté de mon potentiel. Donc cette réussite ne me paraît pas incroyable. Pas du tout.

Dans quel état d’esprit avez-vous abordé la finale décisive?

Difficile de faire abstraction de l’enjeu, de se dire que c’est une manche comme les autres. Au départ, naturellement, il y a un surcroît de pression. Bon, avec 14 points d’avance sur Mattias (Ekström), j’avais mon destin en main. Il fallait juste accomplir le même job que lors des échéances précédentes. Rester ultra-concentré afin de prolonger notre régularité jusqu’au bout. N’ayant jamais réussi le week-end parfait jusque-là, je me suis fixé cet objectif: marquer les 100 points. Cible atteinte! Non sans avoir bien serré les fesses, je l’avoue...

Compte tenu de cet écart minime, il n’y avait rien à calculer? Aucune gestion possible?

Non, aucune marge de manœuvre, même si on n’évoluait pas dans le même groupe, Mattias et moi. En fait, le suspense demeurera entier jusqu’à l’arrivée de sa superfinale. Il finit 3e. Un classement synonyme de sacre pour moi. De quoi disputer la mienne ensuite avec l’esprit libre. Et terminer de la plus belle des manières en coupant l’ultime ligne d’arrivée le premier.

À cet instant précis, vous pensez à qui, à quoi?

Je pense à toutes les personnes qui comptent dans ma vie, dans ma carrière. Papa d’abord, bien sûr. Ma compagne qui va accoucher d’une petite fille ce mois-ci... Sans oublier l’équipe EKS Cupra, surtout Mattias, mon patron, mon rival, celui qui m’a permis de vivre cette magnifique aventure. Ce fut une émotion forte. Un instant d’éternité ressenti comme une libération.

Mattias Ekström vous ouvre les portes de son team et vous le détrônez. Il doit l’avoir mauvaise, non?

À 44 ans, Mattias est engagé dans une période charnière. Toujours pilote mais aussi patron d’écurie. Il est venu me chercher en connaissance de cause. En sachant qu’il prenait un risque. Finir 2e derrière un coéquipier, ça démontre qu’il peut faire gagner d’autres gars que lui. Que c’est un boss correct, droit, intègre. Bien sûr qu’il aurait aimé passer la deuxième au palmarès... Mais je pense qu’il est sincèrement content pour moi. On a un vrai lien d’amitié.

Et votre père? Avez-vous pu lui raconter tout ça?

Pas encore, hélas. Après une intervention chirurgicale à Cannes, Papa est maintenant hospitalisé à Nice. Très fatigué, trop affaibli, pour le moment. Je compte bien partager cette joie avec lui dès que ça ira mieux.

Ce succès a-t-il un petit goût de revanche?

Ah oui, clairement! Je le répète: cela m’enlève un poids. Vous me connaissez depuis longtemps. Vous savez que j’ai débuté ma trajectoire en étant un fils de... Le fils de Patrick Tambay. Depuis je cours pour me faire un prénom. Papa n’a jamais décroché de titre FIA. Donc je viens de réussir un gros truc propre à mon prénom. C’est un accomplissement.

En DTM, cinq ans durant, vous n’avez jamais pu vous inviter dans la course au titre. Là, par contre, sitôt arrivé, sitôt couronné! Comment l’expliquez-vous?

Très simplement: l’ETCR est un championnat où priment le pilotage, l’adaptation, l’implication, la concentration. Jamais vous ne devez composer avec des facteurs politiques ou techniques. Autrement dit, ce n’est pas un ingénieur ou un réglage qui va faire la différence. En outre, depuis mes années DTM, j’ai engrangé pas mal d’expérience sur différents terrains, en rallye, course sur glace. De quoi étoffer mon bagage. Je me suis donc retrouvé au volant d’une voiture aboutie, compétitive, dans une atmosphère propice à m’épanouir sportivement, aux côtés de gens qui croient en moi, me font confiance. Bref, il y avait toutes les clés pour réussir.

Peut-on dire que la Cupra e-Racer était la meilleure voiture lors de cette saison 2?

Oui, il serait malvenu de prétendre le contraire. Mais il convient d’ajouter que les trois meilleurs pilotes du plateau roulaient pour Cupra (Mattias Ekström, 2e à 47 pts, Tom Blomqvist, 3e à 101 pts, et lui, ndlr). Ce tir groupé aux avant-postes résulte d’une combinaison homme-machine. D’ailleurs, en fin de saison, à Vallelunga et au Sachsenring, je crois que nous n’avions pas la voiture la plus performante. Mais on a su tirer la quintessence de notre matériel dans le money-time.

Et maintenant? 2023, c’est déjà demain. L’an prochain, vous défendrez votre titre, bien sûr...

Si Cupra poursuit sa route en ETCR, on peut l’imaginer. Mais la décision reste à prendre. Moi, je croise les doigts pour remettre ça avec eux. Tout en étudiant d’autres pistes. En sport auto, il faut toujours avoir un plan B. Et même un plan C, au cas où...

Quelles sont les perspectives d’évolution à court terme pour l’ETCR?

Les promoteurs espèrent accueillir un constructeur supplémentaire. La rumeur évoque une possible arrivée de Honda. À confirmer. De toute façon, le nombre de voitures engagées devrait augmenter, chez Hyundai comme chez Alfa Romeo. Reste à connaître le choix de Cupra. En espérant que les bonnes décisions soient prises dans l’intérêt collectif, afin de prolonger la montée en puissance de la discipline.

Dans deux ou trois semaines, vous allez négocier le virage de la paternité. L’homme va changer, forcément. Et le pilote?

L’homme est en train de se transformer, je confirme. Quant au pilote, je ne sais pas. Je ne crois pas. Ou alors, si changement il y a, ce sera positif. Car cet heureux événement ne pourra que me rendre plus fort.