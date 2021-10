Clivio Piccione et Charles Leclerc s'associent pour créer un championnat de karting électrique de Monaco à Nice

C’est un projet grandeur nature qui va voir le jour à Monaco d’ici le mois d’août 2022. Le Monaco eKart Championship arrive dans le monde de l’automobile.

Ce projet est né de par son fondateur Clivio Piccione, ancien pilote qui exploite une piste de karting depuis 10 ans en électrique à Monaco.



La volonté première est de créer quelque chose de nouveau dans cette discipline, véritable passion du Monégasque. Avec ses collaborateurs, il a axé ses recherches sur un produit pouvant répondre à une demande spécifique dans le milieu de la compétition. C’est à ce moment-là que l’idée du kart électrique est arrivée sur la table. Le but étant de venir concurrencer le kart thermique, actuellement tout seul sur le marché du karting, et de principalement répondre à des problématiques environnementales de plus en plus importantes, en créant cette formule 100 % électrique.

Un partenariat avec la marque de Charles Leclerc



Une solution novatrice qui permettrait d’allier dans le sport automobile à la fois l’esprit de compétition, mais aussi le côté éducatif, et l’aspect écologique. Clivio Piccione serait ainsi le premier à organiser un championnat 100 % électrique. L’objectif est aussi de remettre l’équité entre les pilotes au centre du débat.



On le sait, dans ce monde de l’automobile, beaucoup de choses dépendent de l’aspect financier. Avec ce eKart Championship, ce sont les pilotes qui auront toute l’attention nécessaire, et non pas les machines. L’envie première avec ce championnat, est de fournir à tous les concurrents le même matériel.



C’est en ce sens qu’un partenariat a été mis en place avec la marque de Charles Leclerc, pilote monégasque chez Ferrari qui a commencé sa carrière par le karting. Clivio Piccione estime cette association très importante : "On veut jouer la carte Monaco à 100 % avec ce partenariat avec Charles Leclerc. Cette marque assurera l’entièreté du championnat avec les mêmes moteurs, réglages, et pneumatiques pour tous les concurrents."

Une révolution de plus, puisque les budgets seront les mêmes pour tous, avec cette réelle ambition de placer le pilote au cœur de l’action.

Une étape

sur la Promenade

des Anglais ?



Trois catégories d’âge verront le jour pour cette nouvelle épreuve. Les minimes-cadets de 7 à 11 ans, les juniors de 11 à 14 ans, et les séniors à partir de 14 ans. Avec à l’étude, la création d’une section "baby" pour les 5-7 ans. Les puissances des machines varieront selon les catégories.



Le fondateur de ce projet veut sensibiliser les plus jeunes : "On veut former et éduquer les jeunes à la pratique du karting électrique par rapport à ce nouveau mode de consommation. On veut instaurer ces valeurs fortes de la vie quotidienne."



Pour les six courses du championnat prévues en 2022, les circuits sont prévus en ville. Il y aura trois étapes à Monaco, une potentiellement à Menton, une en pourparlers en Italie, et une autre éventuellement à Nice.

Les contacts sont avancés avec la Mairie de Nice, pour un circuit formidable sur la mythique Promenade des Anglais. De quoi en mettre plein la vue aux jeunes pilotes confirmés et en devenir, avant de basculer sur de possibles championnats d’Europe dès 2023, et pourquoi pas très rapidement des championnats du monde !