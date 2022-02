Clap de fin pour le Rallye Monte-Carlo historique avec une jolie 12e place pour un couple monégasque

Après avoir passé 6 jours à sillonner les routes de France et d’Europe pour certains, l’heure était à la fête ce mercredi soir. Mais un duo affichait un sourire encore plus large que les autres. Il s’agit de l’équipage belge de la N°45. Une Porsche 911 de 1965 qui a avalé sans déboires les plus de 410 km de spéciales régulées sans compter les 650 km de route depuis Milan - ville de départ de l’équipage - pour atteindre le rassemblement en Principauté.

"C’est un grand honneur. C’était un événement fantastique. On a eu beaucoup de chance, on s’est beaucoup amusé. L’organisation était fantastique et donc c’était vraiment un plaisir. On est très heureux", confiait Philippe Cornet De Ways Ruart, le pilote, quelques minutes après l’arrivée à Monaco. Pour son frère jumeau Antoine, l’émotion est similaire et cette victoire est en partie le fruit d’une belle "complicité entre nous. Remporter ce Rallye mythique est un pur bonheur…"