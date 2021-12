"Chez nous, l’appétit vient en gagnant"... Entre rallye et circuit, le patron du groupe Oreca accélère encore

Pour lui, c’est un week-end à la maison. Ou presque. Bien sûr, on parle là de sa seconde maison. Oreca. Celle qu’Hugues de Chaunac a bâtie et fait prospérer à toute vitesse dans le parc d’activités de Signes, à deux pas du circuit Paul Ricard, son autre jardin, plaque tournante du Sainte-Baume Rallycircuit ce week-end.

Puisque la "motorsport company" varoise engage à domicile une Skoda Fabia R5 - encore confiée au jeune loup niçois Nicolas Ciamin, récent vainqueur du Rallye du Var - avec l’ambition de doubler la mise, l’occasion de passer en revue une actualité foisonnante s’est présentée ce vendredi, juste avant le départ. La parole au patron.

Hugues, pour quelle raison Oreca est de retour sur le front des rallyes?

La décision a été prise en début d’année. En pleine crise sanitaire, compte tenu de la morosité ambiante et des perspectives incertaines, j’ai soumis à mon comité de direction ce projet d’entreprise.

Engager une voiture en fin de saison au Rallye du Var, cela nous permettait de fédérer les différents départements du groupe Oreca: Technology (ingénierie et production, ndlr), Events (événementiel), Store (vente d’équipements et d’accessoires)... Et puis c’était aussi une façon d’honorer à notre manière les organisateurs de la finale du championnat de France des rallyes.

Et pourquoi Nicolas Ciamin au volant?

Les candidats sérieux ne manquaient pas! Au départ, on avait dressé une short list comprenant quelques pilotes de renom, français et étrangers. Nicolas figurait dans le top 6. Sa retentissante victoire à Antibes (le 9 octobre, à bord d’une Alpine A110 RGT) l’a propulsé en tête. ça nous fait plaisir de donner un coup de pouce à un jeune pilote en devenir.

Sur les routes du massif des Maures, Nicolas a montré toute l’étendue de son talent. Avec Yannick Roche, le copilote qui tient un rôle important dans sa réussite actuelle, il forme un équipage solide, homogène.

Jouer la prolongation ici, à domicile, c’était prévu d’entrée?

Non. Initialement, il s’agissait juste d’une éventualité. Oreca ne visait qu’un seul objectif: terminer sur le podium à Sainte-Maxime. En fin de compte, on monte sur la plus haute marche.

Une victoire qui change la donne, clairement. La participation au Rallycircuit, elle n’a été validée qu’à ce moment-là. Chez nous, vous savez, l’appétit vient en gagnant, pas en mangeant.

Y aura-t-il une suite en 2022?

S’il ne faut jamais dire jamais, je vous avoue que ce n’est pas vraiment à l’ordre du jour. Côté circuit, on a plusieurs fers au feu. Beaucoup de pain sur la planche...

Justement, la semaine dernière, Nicolas Ciamin a eu l’occasion de procéder au déverminage du 90e châssis Oreca 07 "made in Var" sur la piste du Driving Center. Franchir bientôt le cap de la centaine, vous l’aviez planifié?

Franchement, non. On ne pouvait pas imaginer un tel score. Une telle histoire fabuleuse. Celle d’une entreprise qui se glisse dans la peau d’un constructeur sur le marché des courses d’endurance et devient le leader mondial de la catégorie LMP2 en l’espace de dix ans.

Le 100e châssis 07 sortira des ateliers dans le courant du premier trimestre 2022. Ce sera un moment très fort que nous fêterons comme il se doit en interne.

En parallèle, Oreca va produire les châssis LMDh de deux grandes firmes impliquées dans la nouvelle catégorie reine. Quelles sont les principales échéances à venir?

Concernant Acura (la branche américaine de Honda engagée outre-Atlantique dans le championnat IMSA), les premiers tours de roues sont prévus avant l’été, en mai ou en juin.

Quant à Alpine pour le WEC (championnat du monde), ce sera durant le premier trimestre 2023 puisque leur programme débute en 2024. Sans oublier le nouveau châssis LMP2 qui prendra la succession de la Oreca 07, dont le développement en piste doit commencer lors du second semestre 2023.

Jamais deux sans trois, dit-on. Une autre marque serait-elle en approche?

Pas à court terme. Aujourd’hui, on se concentre sur ces deux partenariats importants. Parmi nos valeurs cardinales, il y a la passion mais aussi l’excellence. La qualité prime. Alors inutile de se disperser.

D’autant plus que la division Oreca Technology vient d’être sélectionnée par Ferrari pour assembler les voitures et assurer le support client de la nouvelle génération de GT3 qui entreront en compétition à l’horizon 2023. Pour vous, cet accord a-t-il une saveur particulière?

Oui, parce que Ferrari est un constructeur mythique, une légende du sport automobile. Quand l’aventure Oreca a débuté, à l’aube des années 70, avec trois ou quatre personnes autour de moi, même dans mes rêves les plus fous, impossible d’imaginer que l’on collaborerait un jour avec le cheval cabré.

Là, signer pour une durée de cinq ans, c’est juste génial. Une énorme marque de reconnaissance. Une grande fierté. Et ce retour en GT ravive en outre les excellents souvenirs de l’époque de la Chrysler Viper avec laquelle nous avions tout gagné, au Mans, à Daytona et ailleurs.

A ce rythme, vous allez devoir pousser les murs à Signes, non?

En effet, vous ne croyez pas si bien dire... Oreca évolue, grandit. Nous avons recruté et nous continuons à recruter du personnel, aussi bien dans le domaine technique que dans le commercial. Et le projet de création d’une nouvelle usine mis entre parenthèses depuis l’arrivée du coronavirus est ressorti du tiroir. De ce côté-là, j’espère pouvoir faire une annonce dans les prochains mois.

L’ex-ingénieur Renault F1 Rémi Taffin vient d’intégrer la maison au poste de directeur technique. Qu’attendez-vous de lui?

Rémi possède un CV très étoffé. Après avoir supporté de lourdes responsabilités en Formule 1, il cherchait un challenge de taille et il a reçu pas mal de belles propositions. Nous, on souhaitait un renfort capable de structurer le développement technique d’Oreca se profilant droit devant. Capable de gérer plus de 300 personnes et de répondre de façon très forte à nos gros clients, constructeurs et écuries. Nul doute qu’il cumule l’expérience et les compétences appropriées.