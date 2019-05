Chasse aux autographes des pilotes sur la pit lane de Monaco

Quasiment tous les pilotes engagés dans le 77e Grand Prix de Monaco sont passés sur la pit lane, ce vendredi entre 15h et 16h30. C'est la tradition: un moment privilégié est prévu pour que les passionnés de F1 puissent approcher leurs idoles.

Plusieurs pilotes ont attiré les foules. Daniele Ricciardo, le tenant du titre à Monaco, pour sa sympathie et sa disponibilité. Sebastian Vettel (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull) et et Valtteri Bottas (Mercedes) avaient également leur lot de supporters.

Mais si l'on considère l'importance de la cohue, deux pilotes ont remporté la première manche de ce Grand Prix 2019. Charles Leclerc, d'abord, qui joue à domicile, lui le Monégasque. Et puis, le vainqueur toutes catégories, est un autre local, résident de la Principauté, leader du championnat du monde: Lewis Hamilton. En tenue de rappeur, le pilote vedette de Mercedes a créé la cohue sur la ligne de stands.