Charles Leclerc seulement 8e sur la grille de départ à Silverstone

Toujours aux prises avec une Ferrari poussive, le pilote monégasque a conclu les qualifications à 1''4 du temps de référence signé par Valtteri Bottas (Mercedes), ce samedi. Il s'élancera de la 4e ligne à Silverstone.



Charles Leclerc célèbrera-t-il le 70e anniversaire de la Formule 1 en montant sur le podium de la 5e course du championnat du monde 2020 disputée dans le berceau anglais de la discipline reine ?



Troisième du GP de Grande-Bretagne dimanche dernier, déjà à Silverstone, le Monégasque de la Scuderia devra encore réaliser la course parfaite et compter sur un coup de pouce du destin.



Aucun miracle, ce samedi, en Q3, où la SF1000 numéro 16 n'a pas fait d'étincelle : seulement 8e, très loin des Mercedes de Bottas et Hamilton, plus que jamais inséparables aux avant-postes. Sa soeur jumelle, aux mains d'un Sébastian Vettel à la dérive, n'est elle même pas parvenue à franchir le cap de la Q2 (12e).



"On doit composer avec des gommes Pirelli plus tendres cette semaine, ça ne nous facilite pas la tâche", a expliqué un Leclerc fataliste qui côtoiera en 4e ligne l'Alpha Tauri de son ami Pierre Gasly, excellent 7e. "On galère encore plus avec la dégradation, les gommes avant sont trop usées dans le secteur 3. Lors de la course, nous verrons si ceux qui prennent le risque de ne faire qu'un seul arrêt seront récompensés ou pas."



Ayant conquis sa 13e pole position en F1, Bottas aura une longueur d'avance sur Hamilton au départ, ce dimanche (15h10), tandis que Nico Hulkenberg (Racing Point) et Max Verstappen (Red Bull) seront à l'affut en 2e ligne.