Charles Leclerc s’offre la pole position du Grand Prix d’Azerbaïdjan devant Max Verstappen

Après la coupure d’un mois, c’était un premier temps fort très attendu.

Dans les rues de Bakou, la chasse à la pole du Grand Prix d’Azerbaïdjan a tenu ses promesses. Et scellé le retour de Charles Leclerc en haut de la feuille des temps!

Déjà devant lors de la Q1 (1’41’’269), la Ferrari numéro 16 est parvenue à enfoncer le clou dans le money time de la Q3. En 1’40’’203, elle dame le pion in extremis aux Red Bull de Max Verstappen (2e à 0’’188) et Sergio Pérez (3e à 0’’292) tandis que Carlos Sainz, l’équipier de Leclerc, se trouve relégué au pied du podium: 4e à plus de 8 dixièmes de seconde!

"Je me demandais si on pourrait se battre contre les Red Bull et les Aston Martin et finalement on décroche la pole", a réagi le Monégasque, aux anges. "Après une seule et unique séance d’essais libres pour se préparer, c’est une belle surprise! Mais je n’oublie pas que les Red Bull tiennent un meilleur rythme que nous en course..."

Leclerc obtient là sa 19e pole position en F1, la première en 2023... et la troisième consécutive sur ce tracé qu’il adore.

À noter que la quatrième manche de la saison marque le retour d’une course sprint qui se disputera pour la première fois sur un circuit urbain depuis l’instauration du format en 2021.

Selon le nouveau format de week-end instauré à Bakou, les pilotes prendront la piste ce samedi matin pour une deuxième séance de qualifications sur le même modèle que celle de ce vendredi mais plus courte, qui déterminera l’ordre de départ pour la course sprint disputée dans l’après-midi (15h30).

Le départ du Grand Prix d’Azerbaïdjan est, quant à lui, fixé ce dimanche à 13h.