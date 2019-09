Charles Leclerc rembobine le film de ses exploits en F1 avec le prince Albert II

Charles, que représente cet accueil du souverain au Palais princier après vos deux victoires?

"ça fait énormément plaisir. La première semaine a été un peu compliquée à cause des circonstances de ma victoire [décès de son ami Anthoine Hubert en piste, ndlr] ; la deuxième a été juste incroyable. On a eu un événement à Milan [90 ans de la Scuderia, ndlr] où il y avait énormément de fans, ensuite la victoire en Italie après neuf ans d’attente, donc c’était vraiment beaucoup d’émotion et il n’y a pas de meilleure fin que de venir ici au Palais et qu’on se revoie un petit peu. ça faisait longtemps et ça permet de reprendre des nouvelles. Le Prince m’a toujours énormément soutenu et ça fait plaisir d’être ici."

Vous avez été témoin de la fierté des tifosi à Monza, mesurez-vous la fierté des Monégasques?

"Je n’ai pas passé beaucoup de jours à Monaco depuis mes deux dernières victoires, mais c’est vrai que je me suis beaucoup fait arrêter et pas mal de personnes m’ont dit bravo. ça fait plaisir de voir que les Monégasques suivent beaucoup plus la F1 maintenant et encore plus depuis les deux dernières victoires."

Il est rare pour si un petit pays d’avoir un si grand champion.Quelle est l’importance de Monaco et du souverain dans votre carrière?

"C’est hyper important. À Monaco, j’ai toujours été énormément soutenu pour continuer dans ma passion, surtout avec les études. Au début ce n’est vraiment pas facile de combiner les deux et Monaco m’a aidé dans mon éducation tout en me permettant de poursuivre ma passion."

Que s’est-il passé cet été ?Vous faites une pause et revenez pour enchaîner deux victoires. L’amélioration est-elle humaine? Mécanique?

"Très honnêtement, on ne s’attendait pas à deux victoires. On s’attendait à être plus compétitif parce que Monza et Spa sont deux circuits qui conviennent plus à notre voiture.

Après, personnellement, j’ai fait la fête à Mykonos et ensuite à Los Angeles, je ne pense pas que ça vienne de ça [rires]. En tout cas ça fait super plaisir d’avoir ma première victoire et la deuxième directement après."