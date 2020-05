Charles Leclerc prend la 3e place du Grand Prix de Monaco virtuel

Cette fois, il a bel et bien vu le drapeau à damier dans ce jardin qui lui tournait ostensiblement le dos jusque-là. Ce dimanche, Charles Leclerc est allé au bout du Grand Prix de Monaco. Le virtuel, pas le vrai, hélas contraint de passer son tour.

Guère verni à domicile depuis 2017, en F2 puis en F1, le pilote de la Scuderia Ferrari, devenu un crack du simracing durant le confinement, tenait à conjurer le sort.

Objectif atteint, avec un podium à la clé. Mais pas de victoire pour celui qui avait remporté deux des cinq étapes précédentes des F1 Esports Virtual GP Series, 3e derrière George Russell (Williams) et Esteban Guttierez (Mercedes).

En retrait au départ (5e) après des qualifications pluvieuses, il voit d’entrée l’Anglais déchaîné s’échapper irrésistiblement sur une piste asséchée. Son pit-stop accompli dès le 8e des 39 tours n’inverse pas la tendance. Au contraire...

Englué dans le trafic, le voilà qui encaisse deux pénalités. Avec des pneus « medium » fatigués, impossible de résister à l’assaut du Mexicain dans l’ultime boucle.

Le top 5 final est complété par Alex Albon (Red Bull) et un certain Arthur Leclerc (Ferrari), le petit frère, coéquipier d'un jour, hélas écarté de la course au podium après une tentative de dépassement pas très catholique de Lando Norris (McLaren) à Sainte-Dévote.