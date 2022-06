Charles Leclerc perd très gros au Grand Prix d’Azerbaïdjan de Formule 1

Quand ce n’est pas le stratège de la Scuderia Ferrari qui perd les pédales, c’est le moteur de la F1-75 numéro 16 qui rend l’âme...

Comme à Barcelone le mois dernier, Charles Leclerc a vu ses espoirs de victoire partir en fumée, ce dimanche à Bakou.

Alors qu’il menait la danse après avoir anticipé son premier pit stop sous régime de "Virtual Safety Car", le pilote monégasque est rentré au garage au 20e tour, laissant le champ libre aux Red Bull.

"Encore un coup dur, le troisième de rang", a-t-il ensuite déploré au micro de Canal +, la mine livide. "Ça fait mal, une fois de plus. Les mots me manquent. Mais rien ne change dans mon esprit. Dès demain, on repartira pour viser la gagne".

Ferrari encaisse là un double abandon - une première depuis le Grand Prix d’Italie 2020 - puisque Carlos avait déjà déposé les armes en début course à cause d’un problème hydraulique.

S’il est intouchable dans l’exercice des qualifications en ce moment, Leclerc, après avoir décroché sa quatrième pole position de rang, perd très gros au championnat.

Vainqueur du GP d’Azerbaïdjan, Max Verstappen fait le break en tête. Le Néerlandais, tenant du titre suprême, compte désormais 21 points d’avance sur son coéquipier mexicain Sergio Pérez, 2e ce dimanche, tandis que le chouchou des tifosi rétrograde à la 3e place (à 34 pts).

Maigre lot de consolation, celui-ci n’aura guère le temps de ruminer sa déconvenue puisque l’échéance suivante (GP du Canada) se profile droit devant, dès le week-end prochain.