Charles Leclerc n’est pas un pilote comme les autres

Il est arrivé incognito sur sa bécane noire jusqu’à Beausoleil. Seule la plaque d’immatriculation monégasque « CL16 » pouvait le trahir. Il faut dire que sans le rouge historique de Ferrari sur les épaules, il s’avère plus épineux de démasquer Charles Leclerc. D’autant plus vrai que le pilote de Formule 1 n’avale pas l’asphalte aux mêmes vitesses délirantes.

Ce n’est qu’une fois le casque ôté que les regards se focalisent sur le prodige monégasque. En tant qu’enfant de la Principauté, l’étoile montante de la F1 ne manque guère de soutien dans les communes avoisinantes, d’autant plus depuis qu’il a quitté l’écurie Sauber pour celle au cheval cabré. Depuis hier soir, il peut même compter sur un nouveau fan club répondant au nom de « Club des supporters du pilote Charles Leclerc ».

« Il deviendra champion du monde »

Une association créée par l’Italien Aurelio Borghi, un dingue de sport automobile. Un suiveur de la première heure du pilote. De ses années karting sur le bitume de Brignoles à ses montées successives en classe supérieure, jusqu’à son arrivée dans la discipline reine en 2018. « J’ai toujours été attiré par ce pilote. Il me rappelle des pilotes du passé, comme Ayrton Senna, dans sa façon de conduire, d’interpréter les courses, explique le président du fan club, basé à Beausoleil. Je le dis depuis toujours : ce n’est pas un pilote comme les autres. C’est une autre classe. Il deviendra champion du monde et j’en suis convaincu. » Sans doute pas cette année, le rouleau compresseur Mercedes écrasant tout sur son passage. Quand la victoire en Grand Prix lui tend les bras, elle lui échappe de peu. A Bahreïn, d’abord, lorsque le moteur de sa monoplace l’a trahi à dix tours de l’arrivée. Au Grand Prix d’Autriche, ensuite, lorsque Max Verstappen, dans une manœuvre contestée par les observateurs mais validée par les commissaires, l’a doublé à deux tours du terme. « J’espère que la victoire arrivera rapidement. Ce n’est pas un début de saison facile, on a une voiture sur laquelle on galère, honnêtement, reconnaît, sans ambages, un Charles Leclerc lucide devant son auditoire. On essaye de travailler pour rattraper Mercedes. En tout cas, merci du soutien. Cela m’aide beaucoup, surtout dans les moments difficiles. Une chose est sûre, jamais je n’aurais imaginé faire toute cette route jusqu’en Formule 1. »

Médaille de la Ville

En attendant une victoire tant attendue - qui pourrait effacer des tablettes Jacky Ickx comme plus jeune vainqueur pour Ferrari (1) - Charles Leclerc a pu se consoler avec quelques petites attentions de ses supporters : la carte « numéro 1 » d’adhérent et la médaille de la Ville de Beausoleil. Avant d’apposer sa griffe sur pléthore de casquettes, d’affiches et de posters. « Qui n’a pas rêvé enfant de devenir pilote automobile ? Aujourd’hui, nous avons la très grande chance d’avoir parmi nous l’un de ces faiseurs de rêve, souligne Gérard Spinelli, maire de Beausoleil, retraçant l’historique de ses années fastes de pilote. À seulement 21 ans, quel palmarès ! Comme tous ici, je suis certain que ce n’est que le début d’une fabuleuse carrière que nous permettra de suivre et de partager l’association de vos supporters. » En plein recrutement d’adhérents, et dès lors que l’association sera plus mature, Aurelio Borghi aspire à organiser des manifestations caritatives en faveur d’associations locales, des retransmissions de courses sur grand écran, des déplacements pour assister aux Grands Prix de F1 de Monaco, de France et d’Italie. Et, si l’agenda de Charles Leclerc le permet, des rencontres avec le pilote. La simplicité et la détermination de cet as de l’asphalte laissent augurer de belles années à ce nouveau fan club.