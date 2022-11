La course a été indécise jusqu'au bout, mais Charles Leclerc a su tenir bon pour finir vice-champion du monde. Le Monégasque a pris, ce dimanche, la deuxième place du GP d'Abou Dhabi, remporté par Max Verstappen déjà titré sur sa Red Bull, et a surtout devancé Sergio Perez (Red Bull), troisième de la course et qui a fini dans ses roues.



Les deux pilotes comptaient le même nombre de points (290) avant cet ultime GP. Le pilote Ferrari signe sa meilleure performance lors d'un championnat du monde, lui qui avait terminé 4e en 2019 pour sa première saison chez Ferrari.