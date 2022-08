Charles Leclerc derrière Max Verstappen sur la grille de départ du Grand Prix de Belgique

Pénalisés l’un et l’autre en raison d’un changement de pièces sur leur monoplace, le Monégasque de la Scuderia Ferrari, auteur du 4e temps des qualifications ce samedi à Spa-Francorchamps, et le Néerlandais du team Red Bull, s’élanceront respectivement des 15e et 16e rangs de la grille de départ.