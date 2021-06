Charles Leclerc décroche la pole position du Grand Prix d’Azerbaïdjan

Il aura fallu attendre les ultimes secondes d’une séance qualificative pour le moins animée sur le tracé urbain de Bakou (4 drapeaux rouges!).

Au bout de la Q3, elle aussi abrégée suite au crash du Japonais Yuki Tsunoda (AlphaTauri), c’est Charles Leclerc qui crée la sensation: neuvième pole position en carrière, la 2e d’affilée après celle décrochée en Principauté.

Le Monégasque avait placé sa Ferrari SF21 au sommet de la hiérarchie dès la première tentative. Un tour de force payant puisque, ses principaux rivaux verront ensuite leur élan coupé par la dernière neutralisation.

"À vrai dire, c’était un tour moyen, médiocre, commenta-t-il une fois la hiérarchie figée. J’ai fait des erreurs dans deux ou trois virages. Et puis l’énorme aspiration dans le sillage de Lewis (Hamilton) m’a aidé. Franchement, je ne pensais pas être aussi compétitif. La voiture marche pas mal en rythme course. Certes, les Red Bull possèdent un petit plus. Mais je vais tout donner, comptez sur moi."

Sur la grille de départ, celui-ci aura du beau monde dans son sillage, ce dimanche à 14h.

Bien que devant composer avec une Mercedes guère à l’aise dans les rues de la capitale azerbaïdjanaise, Lewis Hamilton, le tenant du titre en quête d’une huitième couronne suprême, est parvenu à arracher la 2e place.

Et derrière, il y aura Max Verstappen (Red Bull), le leader du championnat du monde, et Pierre Gasly (AlphaTauri), excellent 4e...