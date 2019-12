Le pilote monégasque de la Scuderia Ferrari, qui vient de terminer la saison 2019 du championnat du monde de Formule 1, a été reçu mardi 10 décembre par le maire Georges Marsan et ses adjoints Camille Svara, Marjorie Crovetto Harroch, Françoise Gamerdinger, Jacques Pastor et Nicolas Croesi.

Charles Leclerc, qui était accompagné de son frère aîné Lorenzo Tolotta Leclerc, a été félicité pour sa première saison couronnée de succès, marquée par sept pole positions, deux victoires (en Belgique et en Italie) et une quatrième place au classement des pilotes, devant son coéquipier et pourtant quadruple champion du monde Sebastian Vettel.

Le maire et ses adjoints lui ont souhaité le meilleur pour la suite de sa carrière, avec l’espoir de le voir un jour remporter le titre de champion du monde de Formule 1.