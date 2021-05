"Charles a le cerveau de Prost et la vitesse de Senna": sur les réseaux sociaux Charles Leclerc a son fan club

Le chouchou de la Principauté le sait: après deux abandons sur le tourniquet local en Formule 1, tout un pays rêve désormais d’entendre résonner l’hymne monégasque ce dimanche.

Pour ceux qui ne seront pas en possession d’un précieux sésame, et en l’absence d’une fan zone sur la place d’Armes, le Grand Prix de Monaco se vivra par procuration. À la télévision ou par le biais des réseaux sociaux.

Sur la Toile, d’ailleurs, les groupes louant un culte au pilote monégasque pullulent. L’un des plus garnis sur Facebook, #16 Charles Leclerc, a vu le jour il y a trois ans et vient tout juste de franchir la barre symbolique des 20.000 membres.

Son créateur, Christophe Couillard, se confie.

Le tout juste sexagénaire n’est pas un local. Ce Manceaux d’origine n’a même jamais croisé Charles Leclerc en personne.

Qu’importe, l’homme est un aficionado de la Formule 1, biberonné au sport automobile, par un père commissaire de piste aux 24 heures du Mans. "Dès trois ans, j’étais sur le circuit. Je me souviens du bruit que l’on prenait dans les tympans. Il n’y avait ni casque, ni bouchon d’oreilles", sourit-il.

Au fil des décennies, Christophe Couillard se prend d’affection pour des génies de l’asphalte : Gilles Villeneuve, Alain Prost, Ayrton Senna, Fernando Alonso, Jules Banchi et, désormais, les frères Leclerc. D’ailleurs, Christophe Couillard est l’administrateur d’au moins six groupes dédiés à des pilotes d’aujourd’hui et d’antan (1).

"Charles, il a le cerveau d’Alain Prost et la vitesse d’Ayrton Senna. Il est très jeune, il n’a pas le melon. Un jour, il grimpera sur la première marche de la F1, prédit-il. Il a la carrure pour. Malheureusement, sa voiture ne suit pas son talent."

"Si la pluie s’en mêle, tout est possible"

Ce dimanche, au retour de ses vacances sur l’île de Ré, Christophe Couillard sera devant sa télévision. Son pronostic pour ce 78e Grand Prix de Monaco? "Charles, j’espère, s’il est en première ligne à l’issue des qualifications !"

Puis, la lucidité reprend le dessus. "Avec Hamilton et Verstappen, ça va être très délicat. Mais s’il y a un fait de course et que la pluie s’en mêle, tout est possible."

Sur le groupe Facebook qu’il administre avec entrain, les pronostics se multiplient à la veille du grand raout. On y poste, aussi, volontiers des photos du pilote, de l’écurie au cheval cabré. Mais aussi des articles de presse, des affiches de Formule 1...

Ambiance bon enfant.

Et quand la situation dégénère, Christophe Couillard sévit. "Quand il y avait des tensions entre Charles Leclerc et Sebastian Vettel, que le premier mettait la misère au second sur la piste, plusieurs de nos membres étaient virulents, voire insultants. On en a viré plus de 200 qui foutaient le bordel."

Les proches de Charles Leclerc, eux, font toujours partie du groupe Facebook. Apposant, de temps à autre, un « like » apprécié sur les publications traitant du génie monégasque.

(1) Alain Prost, Jules Bianchi, Fernando Alonso, Pierre Gasly, Arthur Leclerc et Charles Leclerc. Chacun des groupes comptabilise des milliers d’abonnés.