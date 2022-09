C'est officiel, le Grand Prix de Formule 1 de Monaco est maintenu au calendrier de la FIA en 2023

La Principauté de Monaco peut souffler. L'historique Grand Prix de Formule 1 de Monaco se tiendra bien en 2023. La Fédération internationale automobile (FIA) a dévoilé, mardi 20 septembre, le calendrier de la saison prochaine, et Monaco y figure bel et bien. Et à ses dates habituelles.

Le GP de Formule 1 de Monaco se déroulera donc le 28 mai 2023.

24 dates au calendrier

Si peu de doutes entouraient son maintien, fin août le contrat n'avait toujours pas été renouvelé.

Peu de surprise non plus, quant à la disparition du GP de France du calendrier.

Pour la saison prochaine, la FIA a prévu 24 courses, à son agenda. Un record.

La saison démarrera ainsi le 5 mars prochain à Bahrein et s'achèvera le 26 novembre à Abu Dhabi, après une étape à Las Vegas, l'une des nouveautés de la saison 2023.