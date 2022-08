C'est officiel, il n'y aura pas de Grand Prix de France de F1 en 2023

Revenu en 2018 après dix ans d'absence, le Grand Prix de France va une nouvelle fois disparaître.

Stefano Domenicali, le PDG de la F1, a annoncé que la course qui se déroulait sur le circuit Paul Ricard au Castellet ne sera pas disputée l’an prochain. Il a cependant ajouté, sans aucune garantie, qu’un retour du Grand Prix de France serait envisageable "à l'avenir".

"Nous discutons avec la Fédération française, et avec le gouvernement, parce que de plus en plus l’avenir est aussi lié aux promoteurs qui voient cela comme un investissement pour le pays, pour la communauté", argumente Stefano Domenicali. "Les discussions sont donc très, très ouvertes pour un bel avenir. Et comme vous le savez, une possibilité, non pas l’année prochaine mais à l’avenir, pourrait être de trouver une sorte de proposition de rotation qui permettrait à chacun de faire partie du calendrier. Parce que je pense que c’est une question de respect."