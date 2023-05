"C’est l’un des Grands Prix les plus éprouvants": Comment les pilotes d'Alfa Romeo, Valtteri Bottas et Guanyu Zhou, abordent le circuit monégasque

Le calme du Méridien Beach Plaza et ses piscines en bord de mer contrastent avec le tumulte autour du port Hercule. Valtteri Bottas et Guanyu Zhou ont pu profiter ce jeudi midi d’une petite bulle d’oxygène à l’occasion du dévoilement de la dernière création de la marque italienne, la "Tonale" - version hybride rechargeable -, en présence de Valéry Jeulin, directeur marketing d’Alfa Romeo France.

Une fois les discours prononcés, les deux pilotes ont pu échanger avec une poignée de personnes invitées par la marque mais surtout répondre à quelques questions dont voici un résumé.

Leurs états de forme

Valtteri Bottas: "Je pense qu’on a beaucoup appris de l’an dernier parce que ce n’était pas une course facile pour nous. On a retenu la leçon sur comment préparer la voiture, sur ce qu’on a fait de mal. C’était surtout mécanique parce que c’est un circuit très exigeant avec des virages lents, des bosses… donc cela requiert une préparation différente de la voiture. Avec ces enseignements, notamment, je me sens plus en confiance que l’an passé."



Guanyu Zhou: "L’année dernière était une première pour moi [en Formule 1, NDLR] et cette année sera une étape importante à passer. Ce genre de circuit prend du temps à être apprivoisé parce que c’est très facile de faire des erreurs alors qu’on n’a pas le droit à l’erreur justement. Il faut réussir à créer un momentum tout au long du week-end. Je me sens plus à l’aise de manière générale cette année. C’est ma deuxième saison en F1 donc je pense que je vais faire des progrès sur des circuits comme celui-ci par rapport à l’an passé. Je dois faire attention aux moindres détails parce que c’est très serré cette année, de la première à la dernière place."

Le Grand Prix de Monaco

Valtteri Bottas: "C’est l’un des Grands Prix les plus éprouvants, si ce n’est le plus éprouvant, parce que c’est très étroit. Il suffit d’une petite erreur, d’une seconde où on perd notre concentration et ça peut mal finir, donc c’est un week-end difficile. On doit être à fond dès les premiers essais. Il y a des circuits qui ont plus d’espace sur les côtés donc c’est moins stressant."



Guanyu Zhou: "Les deux premières fois où j’ai conduit ici c’était en F2. Le passage de la F2 à la F1 est toujours une énorme étape. La manière dont la voiture se comporte, comment on aborde les virages, même les tracés peuvent être un peu différents donc la première année en F1 prend du temps pour s’adapter. La vitesse à laquelle on va est extrême comparée à ce que j’ai pu connaître avant. Je dois utiliser ce que j’ai connu lors de cette première saison pour être plus à l’aise et emmener la voiture plus proche des murs tout en sachant comment elle va réagir."

Le fait d’aborder le GP en vivant à Monaco

Valtteri Bottas: "Ma préparation ne change pas vraiment. Une fois que le week-end commence, on entre dans la ‘‘zone’’. Peu importe où on se trouve dans le monde, l’environnement de l’équipe est plus ou moins le même, le garage reste le même, la voiture est la même. La seule différence c’est que je n’ai pas eu à voyager pour venir ici, c’est du stress en moins donc c’est un léger avantage. Je connais très bien les rues, je passe en voiture ou à vélo tous les jours. J’ai vu le circuit se construire ces dernières semaines et mois donc j’ai vu où ils ont refait le tarmac, où est-ce qu’on peut avoir des bosses."